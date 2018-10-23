Модный гороскоп для всех знаков зодиака

Оказывается, чтобы уметь стильно одеваться, достаточно лишь родиться под определенной звездой. Ведь именно от знака зодиака часто зависит умение человека грамотно подбирать вещи и составлять стильные образы. Кому же посчастливилось при рождении быть наделенным хорошим вкусом и чувством стиля?

Нельзя сказать, что Овен – настоящий эстет и почитатель фешен-индустрии. Но у него довольно хорошо развито чувство вкуса. Кроме того, представители знака, особенно женщины, обожают выделяться из толпы. Так что у Овнов всегда есть в гардеробе пара-тройка экстравагантных нарядов и несколько шкатулок, заполненных креативными украшениями.

А вот у представителей знака Телец вряд ли заваляются в гардеробе вычурные наряды. Телец – консерватор, поэтому удивить широкую публику он скорее сможет острым умом, а не супермодными туфлями и креативной стрижкой. Причем представители этого знака способны найти стильные вещи не только в дорогих бутиках, но и в магазинах самых бюджетных марок. А выглядеть все равно будут на миллион.

Ознакомившись с гороскопом представителей знака зодиака Близнецы, становится понятно, что ничего не понятно. Эти ребята настолько переменчивы и непостоянны, что определить, есть ли у них вкус, не так-то просто. Сегодня красотка-"Близняшка" разгуливает по проспекту в изящных лодочках и невероятно стильном платье-футляре, а уже завтра ее можно встретить в компании рокеров в кожаной куртке с цепями.

Есть ли среди Раков модники и модницы? Несомненно! Но присущие им застенчивость и скрытность обычно не дают этим людям в полной мере самовыражаться с помощью одежды. Женщина-Рак, как правило, отдает предпочтение строгим и максимально закрытым платьям и сарафанам, а мужчина этого знака скорее наденет классические джинсы, чем последует моде на брюки-дудочки.

Что касается Львов, то у них в гороскопе четко прослеживается тяга к самовыражению и привлечению внимания с помощью любых средств, одежды в том числе. И женщины, и мужчины знака Лев обожают наряжаться и ловить на себе восхищенные взгляды прохожих. Что скромничать, у них это неплохо получается.

А вот Девы, в отличие от своих "соседей" Львов, совсем не торопятся шокировать широкую публику платьями мини и шубами из песца. Для типичной Девы важно качество одежды. Желательно, чтобы она была изготовлена из натуральных тканей и хорошо вела себя в носке. Девы – далеко не шопоголики. Вещи они носят долго и относятся к ним очень бережно.

Зато обаятельные Весы знают толк в трендах и брендах. Еще будучи маленькими девочками, Весы умело демонстрируют окружающим тонкий вкус, наряжая кукол в струящиеся шелковые платья. В то время, как мальчики-Весы старательно натирают свои туфельки перед выходом из дома. Во взрослом возрасте эти ценители прекрасного нередко становятся законодателями новомодных тенденций.

Говоря о дерзких и сексуальных представителях знака Скорпион, можно смело утверждать, что вкус в одежде у них присутствует. Очень часто женщины-Скорпионы именно благодаря своим провокационным нарядам производят неизгладимое впечатление на мужчин. К слову, и мужчины-Скорпионы не стесняются демонстрировать рельефы своего тела под безрукавками и классическими облегающими рубашками.

Для Стрельцов слово "мода" чаще всего обозначает "блеск, лоск и вызов", поэтому они, чтобы выглядеть модно, всегда стараются добавлять своему образу какую-нибудь изюминку. Женщина-Стрелец обожает крупные серьги и массивные броши, драпировки на одежде и яркие принты. Такая одежда всегда придает ей уверенности в себе. А мужчины этого знака предпочитают носить дорогие часы, запонки и брендовую обувь.

Консервативные Козероги, несмотря на довольно сдержанный стиль, хорошо разбираются в моде. Они умеют ненавязчиво подчеркивать с помощью одежды достоинства фигуры, но никогда не гонятся за современными тенденциями моды. По их мнению, модно то, что подходит конкретному человеку и корректирует недостатки фигуры.

Гороскоп Водолея открывает перед нами настоящего ценителя моды. Присущая представителям знака любознательность не позволяет им просто так проходить мимо витрин бутиков. Типичный Водолей обожает шопинг, ему нравится пробовать что-то новое и сочетать несочетаемое. И, как правило, результаты его творений всегда вызывают интерес окружающих.

Нежность, легкость и универсальность – вот что ценят Рыбы в одежде. Люди этого знака зодиака очень тонкие и искусные ценители всего высокого. Мир моды им интересен так же, как литература и изобразительное искусство. Гардероб Рыб переполнен интересными и неповторимыми нарядами и аксессуарами.

Как бы там ни было, гороскоп дает нам лишь задатки тех или иных способностей, развить которые вполне возможно, если действительно захотеть.