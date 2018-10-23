Модный гороскоп для всех знаков зодиака

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на сентябрь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина
"Молюсь": исхудавшая Степаненко сделала заявление о "смертельной" болезни
Без трусов и в шубе: стареющая Волочкова выставила свои прелести
Галкин взорвался из-за бойни в Керчи
партнеры
Вторник 23 октября
Лента новостей
17:39
Польша грязно надругалась над Россией
17:35
Михалков изменил планы из-за проблем со здоровьем
17:24
Известный музыкант нелепо погиб на съемках клипа
17:05
Украинцы завопили от жесткого решения Путина
17:04
Викторию Боню заставили извиняться перед любовником-миллиардером
17:02
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк
16:55
В Башкирии отлетевшее колесо КамАЗа протаранило автовоз
16:52
Кудрин прописал России лечение долларом
16:48
Пенсионер с привязанной к машине собакой проехался по Подмосковью (видео)
16:31
В Kalina Bar закрыли “Художественный мост”
16:26
"Плохой человек": сын Натальи Штурм отказался общаться с отцом
16:13
"ЕР" поддержала воспитателей детсада в Челябинской области
16:10
В Театре Стаса Намина работал убийца
15:50
"Приношение великим романтикам": памятный вечер в Московской консерватории
15:47
После ЗАГСа пышка из "Дома-2" обрушилась на высохшего жениха
15:38
Шнуров нашел новую фаворитку
15:28
Ефим Шифрин прижался к кискам
15:02
Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео
14:50
Как Шумахер: Устюгов попал в больницу после страшного падения
14:48
"Кое-что возбудило": разводящийся Петросян загулял
14:47
Меркель разрывается между Трампом и Путиным
14:43
Altmans Gallery в Тель-Авиве пытались обокрасть
14:40
Финалист шоу "Битва экстрасенсов" раскрыл правду о проекте
14:26
На могиле Марьянова появился его повзрослевший сын
14:13
В Приморье пенсионер застрелил пасынка-собутыльника
14:06
Кокорину готовят 12 лет за решеткой за танцы в пьяном угаре
14:06
Россия и Сербия укрепляют межпарламентское сотрудничество
14:03
Сморщенная модель произвела фурор на вечеринке
13:51
Бессердечная Волочкова выставила больного отца из дома
13:43
Кончаловский вышел в свет с бывшей женой
13:35
Кержаков жестко приложил отказавшуюся от ребенка жену
13:28
"Там очень скрытная семья": Пресняков ошарашен тайной Пугачевой
13:28
На Урале спасли попавшую в беду корову
12:57
Московских застройщиков переводят на цифровой формат
12:56
Смолов закатил вечеринку после серьезной операции
12:54
Эффектная Барановская затмила "бледную моль" Рудковскую
12:47
В кальянной знаменитого шоумена устроили поножовщину
12:41
Бьюти-индустрия провоцирует психоз у женщин
12:18
Труп в колодце: Эрдоган шокировал заявлением об убийстве журналиста
12:14
Королева предъявила плод любви от контакта с молодым красавцем
12:04
В уголовном деле Цымбалюк-Романовской всплыл новый фигурант
11:55
В России разработали эффективнейший препарат против ВИЧ
11:44
Падкий на женщин Кончаловский потерял интерес к Высоцкой
11:42
"Пришлось выкачивать кровь": звезда "Дома-2" в больнице после операции на интимном органе
11:39
Под Москвой женщина избила спортивную соперницу дочери
11:19
Рудковская и Канделаки поразили светский раут своими разрезами
11:12
Шутки кончились: Путин предупредил зарвавшегося Порошенко
11:09
На дочь Маликова напали из-за странной внешности
10:46
Получал наслаждение: Роналду с улыбкой вспоминает о жестком изнасиловании
10:43
Иглесиас сделал заявление о женитьбе на Курниковой
10:30
Десятки пострадавших: под Петербургом произошло жуткое ДТП
10:23
Дата смерти перестала быть загадкой
10:18
У Фадеева жуткие последствия после приема таблеток для похудения
10:14
В Чите нашли тело пропавшей школьницы
09:57
Словоблуда Порошенко прилюдно облили грязью
09:56
Раскрыта главная цель керченского убийцы
09:53
Плачущая Максакова: Я вынуждена просить прощения
09:48
Серийный убийца был пойман во время кражи велосипеда
09:47
МХТ начали ломать ради эпатажной премьеры
09:43
Известная актриса шокировала рассказом о продаже девственности
09:15
Принцесса Диана оказалась в центре скандала из-за могилы мачехи
08:59
Возле дома известного миллиардера обнаружена бомба
08:12
Легкомысленный Трамп проболтался о страшном заговоре
08:10
Застуканного в бане с "проституткой" Глушакова осудили за новое предательство
22:00
Испуганный Трамп отправил в Россию посланника после безумных заявлений
21:52
Под Москвой трактор насмерть придавил девушку ковшом
21:47
В Башкирии ревнивица зарезала сожителя
21:44
Корчевников заинтриговал народ длинным деревянным предметом
21:36
Гузеева впервые заговорила после семейной трагедии
21:36
Оторваны руки и вскрыта грудная клетка: в Волгограде нашли обезображенный труп
21:29
В Удмуртии братья устроили поножовщину во время пьянки
21:17
Уставшая от борьбы звезда "Дома-2" молит о помощи
21:14
Обманутую Лорак заставляют вернуться к неверному мужу
20:46
"Некрасивая выскочка": Рудковскую распекли за сексуальность
20:43
Игорь Николаев показал постельное фото
20:42
В Казани подожгли дверь психологического центра
20:34
На Урале нашли расчлененный труп мужчины
20:31
Пьяная дама устроила аварию в центре Тюмени
20:27
Жительница Омска умерла в ожидании автобуса
20:16
Под Нижним Новгородом автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП
20:10
Сексуальные утехи Водонаевой попали на видео
20:07
Окрыленного победой Малахова заклеймили за грязь и пошлость
20:05
В Ростове затопило аэропорт
19:53
В Крыму пройдет конкурс красоты "Царица России"
19:45
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 октября 2018 года
19:33
Беременная Кудрявцева раскрыла пол своего ребенка
18:52
Смешившую Путина команду КВН обидели чиновники
18:50
Охранник до смерти забил укравшего бутылку водки посетителя магазина
18:46
Раздутые губы Собчак взбудоражили народ
18:36
У убийцы из Керчи нашли расстройство психики
18:27
В Тамбове с ели сняли студента из Африки (видео)
18:13
"Ей негде жить": бывший любовник раскрыл грязные тайны нищей Виктории Бони
18:07
Стало известно о последних днях умершего от рака Задорнова
18:04
В Крыму отбили наглую провокацию Киева
17:54
Рядом с местом массовой бойни в Керчи произошел взрыв
17:50
Мужчина покончил с собой на собственной свадьбе
17:41
В сраженной болезнью Аните Цой понаделали дырок
17:37
Знаменитая певица оголилась в прямом эфире (видео)
17:23
Полностью раздевшаяся Алеся Кафельникова появилась в видео
17:10
Володин назвал дату рассмотрения нового бюджета в первом чтении
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Андреева покинула Россию после изгнания с Первого канала
Шаляпин отправил Цымбалюк-Романовскую в психбольницу
"Ей негде жить": бывший любовник раскрыл грязные тайны нищей Виктории Бони
Преобразившаяся Понаровская вышла из забвения и вызвала фурор
"Животик уже заметен": фанаты радуются за беременную Собчак
Меркантильная Боня проводила время с мужчиной за деньги
Гороскоп

Модный гороскоп для всех знаков зодиака

Кадр из фильма «Красотка»
Оказывается, чтобы уметь стильно одеваться, достаточно лишь родиться под определенной звездой. Ведь именно от знака зодиака часто зависит умение человека грамотно подбирать вещи и составлять стильные образы. Кому же посчастливилось при рождении быть наделенным хорошим вкусом и чувством стиля?
прочитано 564 раза

Нельзя сказать, что Овен – настоящий эстет и почитатель фешен-индустрии. Но у него довольно хорошо развито чувство вкуса. Кроме того, представители знака, особенно женщины, обожают выделяться из толпы. Так что у Овнов всегда есть в гардеробе пара-тройка экстравагантных нарядов и несколько шкатулок, заполненных креативными украшениями.

А вот у представителей знака Телец вряд ли заваляются в гардеробе вычурные наряды. Телец – консерватор, поэтому удивить широкую публику он скорее сможет острым умом, а не супермодными туфлями и креативной стрижкой. Причем представители этого знака способны найти стильные вещи не только в дорогих бутиках, но и в магазинах самых бюджетных марок. А выглядеть все равно будут на миллион.

Ознакомившись с гороскопом представителей знака зодиака Близнецы, становится понятно, что ничего не понятно. Эти ребята настолько переменчивы и непостоянны, что определить, есть ли у них вкус, не так-то просто. Сегодня красотка-"Близняшка" разгуливает по проспекту в изящных лодочках и невероятно стильном платье-футляре, а уже завтра ее можно встретить в компании рокеров в кожаной куртке с цепями.

Есть ли среди Раков модники и модницы? Несомненно! Но присущие им застенчивость и скрытность обычно не дают этим людям в полной мере самовыражаться с помощью одежды. Женщина-Рак, как правило, отдает предпочтение строгим и максимально закрытым платьям и сарафанам, а мужчина этого знака скорее наденет классические джинсы, чем последует моде на брюки-дудочки.

Что касается Львов, то у них в гороскопе четко прослеживается тяга к самовыражению и привлечению внимания с помощью любых средств, одежды в том числе. И женщины, и мужчины знака Лев обожают наряжаться и ловить на себе восхищенные взгляды прохожих. Что скромничать, у них это неплохо получается.

А вот Девы, в отличие от своих "соседей" Львов, совсем не торопятся шокировать широкую публику платьями мини и шубами из песца. Для типичной Девы важно качество одежды. Желательно, чтобы она была изготовлена из натуральных тканей и хорошо вела себя в носке. Девы – далеко не шопоголики. Вещи они носят долго и относятся к ним очень бережно.

Зато обаятельные Весы знают толк в трендах и брендах. Еще будучи маленькими девочками, Весы умело демонстрируют окружающим тонкий вкус, наряжая кукол в струящиеся шелковые платья. В то время, как мальчики-Весы старательно натирают свои туфельки перед выходом из дома. Во взрослом возрасте эти ценители прекрасного нередко становятся законодателями новомодных тенденций.

Говоря о дерзких и сексуальных представителях знака Скорпион, можно смело утверждать, что вкус в одежде у них присутствует. Очень часто женщины-Скорпионы именно благодаря своим провокационным нарядам производят неизгладимое впечатление на мужчин. К слову, и мужчины-Скорпионы не стесняются демонстрировать рельефы своего тела под безрукавками и классическими облегающими рубашками.

Для Стрельцов слово "мода" чаще всего обозначает "блеск, лоск и вызов", поэтому они, чтобы выглядеть модно, всегда стараются добавлять своему образу какую-нибудь изюминку. Женщина-Стрелец обожает крупные серьги и массивные броши, драпировки на одежде и яркие принты. Такая одежда всегда придает ей уверенности в себе. А мужчины этого знака предпочитают носить дорогие часы, запонки и брендовую обувь.

Консервативные Козероги, несмотря на довольно сдержанный стиль, хорошо разбираются в моде. Они умеют ненавязчиво подчеркивать с помощью одежды достоинства фигуры, но никогда не гонятся за современными тенденциями моды. По их мнению, модно то, что подходит конкретному человеку и корректирует недостатки фигуры.

Гороскоп Водолея открывает перед нами настоящего ценителя моды. Присущая представителям знака любознательность не позволяет им просто так проходить мимо витрин бутиков. Типичный Водолей обожает шопинг, ему нравится пробовать что-то новое и сочетать несочетаемое. И, как правило, результаты его творений всегда вызывают интерес окружающих.

Нежность, легкость и универсальность – вот что ценят Рыбы в одежде. Люди этого знака зодиака очень тонкие и искусные ценители всего высокого. Мир моды им интересен так же, как литература и изобразительное искусство. Гардероб Рыб переполнен интересными и неповторимыми нарядами и аксессуарами.

Как бы там ни было, гороскоп дает нам лишь задатки тех или иных способностей, развить которые вполне возможно, если действительно захотеть.

23 октября 2018, 14:01

комментарии

Политика

Меркель разрывается между Трампом и Путиным
Шутки кончились: Путин предупредил зарвавшегося Порошенко
Легкомысленный Трамп проболтался о страшном заговоре
Умирающий Порошенко решился на отчаянный поступок

Шоу-бизнес

Михалков изменил планы из-за проблем со здоровьем
Викторию Боню заставили извиняться перед любовником-миллиардером
"Просил держать рот на замке": что делала старушка-жена Солнцева перед исчезновением
"Его лучше не трогать": известный музыкант о тяжелом характере Антонова

Проишествия

Серийный убийца был пойман во время кражи велосипеда
Возле дома известного миллиардера обнаружена бомба
Сын известной актрисы стал жертвой несчастного случая
Похоронены заживо: людей завалило после взрыва под Петербургом

Lifestyle

МХТ начали ломать ради эпатажной премьеры
Новая серия мультика "Маша и Медведь" появилась в Сети
Мерзко и противно: блокада Ленинграда в скандальном фильме взбесила россиян
Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
Шоу-бизнес

"Некрасивая выскочка": Рудковскую распекли за сексуальность

Известный блогер вновь набросился на продюсера

Политика

Украинцы завопили от жесткого решения Путина

Поступок российского лидера шокировал Незалежную
Шоу-бизнес

На могиле Марьянова появился его повзрослевший сын

В годовщину смерти собрались вместе близкие артиста
Шоу-бизнес

Михалков изменил планы из-за проблем со здоровьем

Режиссер провел праздничный день в кругу семьи

Гороскоп

Модный гороскоп для всех знаков зодиака
"Смертельный портал": раскрыта страшная угроза Крымского моста
Астрологический прогноз с 22 по 28 октября 2018 года
Названа причина возникновения рака у Рыбина и Сенчуковой

Фоторепортажи

Рудковская и Канделаки поразили светский раут своими разрезами
Беременная Собчак оказалась худее раздобревшей Семенович
Откровенные снимки развратницы из кабинета Дональда Трампа
Керчь рыдает по жертвам массовой бойни

Спорт

Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео
Как Шумахер: Устюгов попал в больницу после страшного падения
Остался мальчишкой: отец раскрыл причину пьянства и драк Мамаева
Арестованным Кокорину и Мамаеву позволили мыть туалеты

Регионы

Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Душераздирающая история потерявшего всю семью в Керчи мужчины
"Убийца-гений": керченский стрелок в одиночку продумал план массовой расправы
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru