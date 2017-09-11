Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года

Помолодевшая Пугачева питается за счет детей Малахов оставил Борисова без любви Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Помолодевшая Пугачева питается за счет детей

Самое читаемое

Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства
партнеры
Понедельник 11 сентября
Лента новостей
12:12
Авиабилеты за границу резко подешевели
12:07
В Москве пройдет всероссийский конкурс красоты среди офисных сотрудниц
11:41
Кончаловский рассекретил пассию и сына
11:39
В московских пансионатах для пенсионеров появился бесплатный Wi-Fi
11:36
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
11:09
Звезду "Дома-2" Викторию Карасеву позвали на шоу "Голос"
11:07
Оральный секс признали опасным для беременных
10:28
На Россию надвигаются мощные заморозки
10:22
В центре Москвы сгорели две иномарки
10:21
Наследница Игоря Николаева ввергла в ужас своим видео
09:44
Москву и область свяжут 16 новых автобусных маршрутов
09:37
Галкин сцепился с Михайловым в гримерке
09:31
Пятилетняя дочь Жасмин серьезно больна
09:08
В Москве побит рекорд по количеству поездок на прокатных велосипедах
09:08
В ЕС объявили Украине бойкот
08:54
Почему Маша Малиновская осталась без друзей
08:49
МВД не выявило нарушений на выборах в Саратовской области
08:36
Захарова нашла сакральный смысл в словах Меркель о Крыме
08:33
Вышедшая из тени певица Алсу покорила своим видом
08:30
У жениха Дианы Шурыгиной появился соперник
08:11
Дерзкий Саакашвили унизил Порошенко
07:55
В Подмосковье КамАЗ протаранил восемь машин
23:11
Саратовская область поставила рекорд по явке избирателей
20:41
Выборы в Саратовской области прошли без серьезных нарушений
19:30
Эксперты высоко оценили организацию выборов
19:17
Явка на выборах в Саратовской области превысила 46%
18:15
Сильнее всего ураган "Ирма" ударит по Санкт-Петербургу
18:10
Мумии двух артисток театра кукол три месяца пролежали в квартире
17:52
Володин проголосовал на выборах в Москве
17:46
Как муж Королевой спасается от смертельного урагана "Ирма"
17:21
В Британии на прихожан церкви напали с ножом
17:08
На переставшую сниматься голой Штурм набросились с упреками
16:46
Как менялся Алексей Панин
16:22
Триумф Саакашвили обернулся дикой клоунадой
16:10
Избиркомы подводят первые итоги
15:44
В Москву вернулось лето
15:31
Во Франции на вокзале застрелили двух детей
15:22
Самые роскошные наряды Венецианского кинофестиваля
14:50
Билан устроил жаркие танцы с певицей за кулисами (видео)
14:42
Россияне активно голосуют на региональных выборах
14:30
Собчак озадачила странным фото Виторгана
14:07
Литвинову без макияжа заплевали за уродливый "бомж-стайл"
13:51
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
13:36
Выборы в Саратовской области проходят спокойно
13:19
В NASA предупредили о смертельной опасности для человечества
13:01
Как избавиться от ночных кошмаров
12:53
Пугачева хитростью помогла Леонтьеву пробиться на сцену
12:37
В Саратове экстренно сел Ан-148 с пассажирами
12:05
Жена гнала из кровати больного раком Кобзона
11:42
Киев отличился новой бестактностью в адрес Москвы
11:25
Лолита расплакалась перед Михалковым
11:18
Бывший муж повесил на звезду "Дома-2" кредит и уехал в Таиланд
10:48
Панин на коленях просил Шпицу не бросать его
10:36
Киркоров насмешил нелепым клоунским нарядом
10:16
Под Краснодаром произошло смертельное ДТП с автобусом
10:00
Нагиев готовил убийство Пугачевой
09:58
Регионы выбирают губернаторов
09:33
Саратовская область впервые с 2000 года выбирает губернатора
08:00
В России проходят выборы
23:14
У Гузеевой сдали нервы после пляжных снимков
22:27
Москвичи получили роскошный подарок на День города
21:44
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
18:54
В лесу под Москвой найдет труп
18:52
В Домодедово авиадебоширка покусала полицейского
18:46
Особенности парка "Зарядье"
18:28
Липницкая убила последнюю надежду на возвращение
17:53
Марат Башаров тайно женился на экономисте
17:19
У "Москва-Сити" произошел крупный пожар (видео)
17:07
Модель Dior осмеяли после потери ноги при взрыве в Киеве
16:30
"Зарядье" создали в рекордно короткие сроки
16:09
Обрушение кинотеатра в Балашихе попало на видео
15:45
На юго-востоке Москвы под колесами машины погиб пешеход
15:39
Путин и Собянин испытали "Парящий мост"
15:27
Известного певца жестоко избили в центре Москвы
15:09
Путин привез Собянина в "Зарядье" на электрокаре
14:40
Буланова распсиховалась из-за поношенной одежды
14:11
У молодого москвича угнали Lexus за 6 млн
14:10
В Москве открылся парк "Зарядье"
13:50
Как Москва похорошела с годами
13:39
Близкий человек предал Бориса Корчевникова
13:05
В центре Москвы расстреляли прохожих
12:48
Крестный о Пашинине: Он вообще идиот полный
12:12
Пересильд впервые назвала имя отца своих детей
11:53
При столкновении поезда и грузовика в Югре пострадали дети
11:39
Пелагею высмеяли на "Голосе" за брак с Телегиным
11:10
В Москве трое грабителей с монтировкой напали на уборщицу из-за $3
10:53
Напуганная дочь вцепилась в ногу Киркорова
10:29
Бузова опозорилась на "Новой волне"
10:07
Кому выгодна смерть актера Пашинина
10:04
В Подмосковье девушку выбросили из окна квартиры
01:02
Родившая Гагарина сбросила 22 килограмма
00:36
Сергей Лазарев решил оставить сцену
00:01
Малахов в Сочи побил Киркорова
22:05
На севере Москвы загорелся ангар
22:00
В Киеве взорвали убийцу Шамиля Басаева
21:57
Жуков зажигает с голыми мужиками (видео)
21:39
Путин поприветствовал участников "Новой волны"
21:34
Шикарная свадьба Мамун и Сухорукова
21:24
Как защититься от сильнейшей в истории магнитной бури
21:10
Пропавшую молодую актрису нашли в наркопритоне в Москве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
У Гузеевой сдали нервы после пляжных снимков
Модель Dior осмеяли после потери ноги при взрыве в Киеве
Бузова опозорилась на "Новой волне"
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
Гороскоп

Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Самый опасный день наступившей недели – среда, 13 сентября. И дело не в том, что 13 – несчастливое число. Это будет смена фаз с третьей на четвертую, а в такие дни надо следить за здоровьем и эмоциями. Кроме того, будут 23-е лунные сутки, которые считаются одними из самых негативных в месяце. Напомним, что луна сейчас стареющая, а это значит, что лучше заканчивать дела, а не начинать новые.
прочитано 1215 раз

Астрологический прогноз для всех знаков зодиакального круга составил астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Возможно, уже в самом начале недели за былые заслуги начальство выплатит вам давно обещанную премию. В любом случае, звезды обещают в понедельник решение материальных вопросов. Вторник и среда пройдут в разъездах по делам рабочим и личным. Во второй половине недели можно будет заняться домашними делами. Выходные пройдут весело и ярко.

ТЕЛЕЦ

Неделя начинается для вас лучше, чем для всех остальных знаков. С первого же рабочего дня вы можете выйти в лидеры и вряд ли уступите кому-нибудь пальму первенства. Заряд бодрости и оптимизма не оставит вас вплоть до выходных. Субботу и воскресенье лучше всего провести с семьей и родителями дома или на даче.

БЛИЗНЕЦЫ

Активная часть рабочей недели наступит для вас только во вторник, поэтому в понедельник можно поработать с прохладцей, а если получится – вовсе взять отгул на этот день. Свое вы наверстаете уже во второй день недели, и до ее окончания будете в авангарде событий. Оба выходных дня можно посвятить друзьям или родственникам.

РАК

Первая половина наступившей недели не будет отмечена какими-то выдающимися событиями. Если в понедельник еще можно зарекомендовать себя в командной работе, то вторник и среда больше располагают к отдыху, а не к труду. Вторая половина недели будет гораздо активнее – вот тогда и покажите все, на что вы способны.

ЛЕВ

В начале недели Лев – один из любимцев фортуны. В понедельник на профессиональном поприще у вас вряд ли найдутся конкуренты. Во вторник и среду можно посвятить себя коллективной работе. Если в четверг и пятницу что-то не заладится, не расстраивайтесь – скоро и на вашей улице будет праздник. В этом вы убедитесь уже в выходные. 

ДЕВА

В учебном процессе, который начался в первых числах сентября, вам сейчас, конечно, не будет равных. Грызите гранит науки, не бойтесь сточить зубы. Ближе к середине недели успех придет не только в обучении, но и в практической деятельности. Вторая половина недели больше подходит для командной работы. В выходные стоит просто отдыхать.

ВЕСЫ

В понедельник Весам лучше не слишком высовываться и поберечь себя – существует некоторый риск получить бытовую или производственную травму. Зато все остальные дни недели будто созданы для побед в любой области. Во вторник и среду вы можете узнать много нового. Четверг и пятница – для пьедестала. Выходные – для встреч с друзьями.

СКОРПИОН

Скорпионам одинаково комфортно и в одиночестве, и в компании, но понедельник лучше посвятить коллективной работе. Во вторник и среду следует поберечь себя, без причин не кидаясь на амбразуру. Другое дело – вторая половина недели. Тут-то и можно начинать авантюры и приключения. Выходные стоит провести по возможности активно.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы привыкли быть на лидирующих позициях, но в начале наступившей недели вам следует поработать на вторых ролях, не слишком вылезая вперед. Вторник и среда тоже не подходят для индивидуального проявления, займитесь коллективным трудом. Вторая половина недели таит некоторую опасность. В выходные вы можете обогатиться новыми впечатлениями.

КОЗЕРОГ

Если кто и пойдет на работу как на праздник в первый день рабочей недели, так это представители вашего знака. Все будет получаться весело и непринужденно. Во вторник придется окунуться в серые будни, но вам не привыкать. Четверг и пятница благоприятны для коллективных дел. В выходные откажитесь от любого экстрима.

ВОДОЛЕЙ

Понедельник больше подходит для решения домашних дел, а не для профессиональных рекордов. Ваше время начнется во вторник: вы преуспеете и в работе, и в отдыхе, главное – ко всему относиться творчески. К сожалению, на всю неделю вас вряд ли хватит. Оба выходных дня лучше всего посвятить своей половине.

РЫБЫ

Первая половина недели будет не так заметна, как ее вторая часть. В понедельник вам вряд ли дадут посидеть на месте, будет много звонков и сообщений. Во вторник вашим вниманием завладеют дела домашние и семейные. Четверг и пятница принесут много приятных минут. В выходные займитесь здоровьем. 

11 сентября 2017, 10:03

комментарии

Политика

В ЕС объявили Украине бойкот
Захарова нашла сакральный смысл в словах Меркель о Крыме
Дерзкий Саакашвили унизил Порошенко
Киев отличился новой бестактностью в адрес Москвы

Шоу-бизнес

Буйнов об уходе Пугачевой со сцены
Звезду "Дома-2" Викторию Карасеву позвали на шоу "Голос"
Наследница Игоря Николаева ввергла в ужас своим видео
Галкин сцепился с Михайловым в гримерке

Проишествия

Модель Dior осмеяли после потери ноги при взрыве в Киеве
Рэпер Miyagi покалечил себя после смерти сына
Мать высказалась о гибели актера Пашинина в Донбассе
С Крымского моста на теплоход упал видеомонтажер "Останкино"

Lifestyle

Почему Козловский отказался от главной роли в "Матильде"
79-летняя Ахеджакова об интиме с Серебренниковым
Звезду "Вечного зова" оставили без пенсии
Актриса Яна Троянова объяснила идею сериала "Ольга"
Общество

Нагиев готовил убийство Пугачевой

Песни примадонны глубоко его травмировали
Шоу-бизнес

Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму

Оперная дива разочаровалась в своих детях
Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" Викторию Карасеву позвали на шоу "Голос"

Бывшая участница скандального шоу ответила на предложение
Шоу-бизнес

Кончаловский рассекретил пассию и сына

Режиссер развлекся с любимой женщиной и наследником в клубе

Гороскоп

Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
Мужчины используют Копенкину
Совет на выходные

Фоторепортажи

Лолита расплакалась перед Михалковым
Особенности парка "Зарядье"
Как Москва похорошела с годами
Шикарная свадьба Мамун и Сухорукова

Спорт

Уильямс злобно посмеялась над помолвкой Шараповой
Мамун вышла замуж за Сухорукова
Овечкину запретили играть за Россию на Олимпиаде-2018
Роднина считает Липницкую жертвой родительских амбиций

Регионы

Пнувшая ребенка порноактриса отправлена под домашний арест
Гуманный сибиряк зарубил собаку соседа в подъезде
Минздрав вычислил самый пьющий регион России
За похищенного на Ставрополье Президента потребовали выкуп
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru