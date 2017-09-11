Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года

Самый опасный день наступившей недели – среда, 13 сентября. И дело не в том, что 13 – несчастливое число. Это будет смена фаз с третьей на четвертую, а в такие дни надо следить за здоровьем и эмоциями. Кроме того, будут 23-е лунные сутки, которые считаются одними из самых негативных в месяце. Напомним, что луна сейчас стареющая, а это значит, что лучше заканчивать дела, а не начинать новые.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиакального круга составил астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Возможно, уже в самом начале недели за былые заслуги начальство выплатит вам давно обещанную премию. В любом случае, звезды обещают в понедельник решение материальных вопросов. Вторник и среда пройдут в разъездах по делам рабочим и личным. Во второй половине недели можно будет заняться домашними делами. Выходные пройдут весело и ярко.

ТЕЛЕЦ

Неделя начинается для вас лучше, чем для всех остальных знаков. С первого же рабочего дня вы можете выйти в лидеры и вряд ли уступите кому-нибудь пальму первенства. Заряд бодрости и оптимизма не оставит вас вплоть до выходных. Субботу и воскресенье лучше всего провести с семьей и родителями дома или на даче.

БЛИЗНЕЦЫ

Активная часть рабочей недели наступит для вас только во вторник, поэтому в понедельник можно поработать с прохладцей, а если получится – вовсе взять отгул на этот день. Свое вы наверстаете уже во второй день недели, и до ее окончания будете в авангарде событий. Оба выходных дня можно посвятить друзьям или родственникам.

РАК

Первая половина наступившей недели не будет отмечена какими-то выдающимися событиями. Если в понедельник еще можно зарекомендовать себя в командной работе, то вторник и среда больше располагают к отдыху, а не к труду. Вторая половина недели будет гораздо активнее – вот тогда и покажите все, на что вы способны.

ЛЕВ

В начале недели Лев – один из любимцев фортуны. В понедельник на профессиональном поприще у вас вряд ли найдутся конкуренты. Во вторник и среду можно посвятить себя коллективной работе. Если в четверг и пятницу что-то не заладится, не расстраивайтесь – скоро и на вашей улице будет праздник. В этом вы убедитесь уже в выходные.

ДЕВА

В учебном процессе, который начался в первых числах сентября, вам сейчас, конечно, не будет равных. Грызите гранит науки, не бойтесь сточить зубы. Ближе к середине недели успех придет не только в обучении, но и в практической деятельности. Вторая половина недели больше подходит для командной работы. В выходные стоит просто отдыхать.

ВЕСЫ

В понедельник Весам лучше не слишком высовываться и поберечь себя – существует некоторый риск получить бытовую или производственную травму. Зато все остальные дни недели будто созданы для побед в любой области. Во вторник и среду вы можете узнать много нового. Четверг и пятница – для пьедестала. Выходные – для встреч с друзьями.

СКОРПИОН

Скорпионам одинаково комфортно и в одиночестве, и в компании, но понедельник лучше посвятить коллективной работе. Во вторник и среду следует поберечь себя, без причин не кидаясь на амбразуру. Другое дело – вторая половина недели. Тут-то и можно начинать авантюры и приключения. Выходные стоит провести по возможности активно.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы привыкли быть на лидирующих позициях, но в начале наступившей недели вам следует поработать на вторых ролях, не слишком вылезая вперед. Вторник и среда тоже не подходят для индивидуального проявления, займитесь коллективным трудом. Вторая половина недели таит некоторую опасность. В выходные вы можете обогатиться новыми впечатлениями.

КОЗЕРОГ

Если кто и пойдет на работу как на праздник в первый день рабочей недели, так это представители вашего знака. Все будет получаться весело и непринужденно. Во вторник придется окунуться в серые будни, но вам не привыкать. Четверг и пятница благоприятны для коллективных дел. В выходные откажитесь от любого экстрима.

ВОДОЛЕЙ

Понедельник больше подходит для решения домашних дел, а не для профессиональных рекордов. Ваше время начнется во вторник: вы преуспеете и в работе, и в отдыхе, главное – ко всему относиться творчески. К сожалению, на всю неделю вас вряд ли хватит. Оба выходных дня лучше всего посвятить своей половине.

РЫБЫ

Первая половина недели будет не так заметна, как ее вторая часть. В понедельник вам вряд ли дадут посидеть на месте, будет много звонков и сообщений. Во вторник вашим вниманием завладеют дела домашние и семейные. Четверг и пятница принесут много приятных минут. В выходные займитесь здоровьем.