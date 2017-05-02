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Гороскоп

Бизнес-гороскоп на май

Фото: Dni.Ru
Некоторые представители зодиакального круга смогут отлично заработать в мае. Что для этого нужно, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
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Овен

От того, насколько вы будете активны в мае, зависит состояние вашего бизнеса. Вам сейчас нужны новые контакты, связи и информация. Кстати, вы спокойно можете тратить те средства, которые были накоплены. Если есть необходимость что-то купить, смело снимайте деньги со счета и покупайте вещи, которые вам необходимы. Можно также инвестировать их в бизнес.

Телец

Тельцам стоит знать: если в вашей жизни появится человек из прошлого, воспринимайте это как знак судьбы. Именно он поможет вам решить многие вопросы, проблемы и, возможно, станет вашим ангелом-хранителем. Ваши доходы в мае будут зависеть от того, насколько сильно вы верите в успех.

Близнецы

Для Близнецов в этом месяце самое главное – активность. Особенно это важно, если вы родились в мае. Причем важна активность не только деловая, но и мышечная. Делайте что угодно, только двигайтесь. Это относится не столько к здоровью, сколько к вашим доходам.

Рак

У Раков этот месяц обещает быть очень активным и финансово благополучным. Главная ваша задача - поставить правильные цели. У некоторых представителей этого знака появится идея, как заработать много денег, а некоторые решат радикально изменить образ жизни. Ваши доходы будут вполне приемлемы, хотя, возможно, вы бы хотели больше.

Лев

Практически весь май для Львов очень благоприятный для личного заработка. Вы будете тратить меньше сил, чем обычно, и при этом вознаграждение будет очень достойным. Впрочем, для Львов самое главное – услышать признание своих заслуг, и, конечно, в этом месяце у вас есть все шансы получить правдивые комплименты в свой адрес.

Дева

Активность, активность и еще раз активность. От того, насколько вы будете инициативны, зависит ваш доход в мае. Если ваша работа связана с металлоконструкциями и всем, что называется "железо", то этот месяц для вас просто золотой. Используйте все свои возможности.

Весы

Исключительно успешным будет месяц для тех представителей знака Весы, которые занимаются туристическим бизнесом. Именно он может принести вам самые большие дивиденды. Особенно хорошо будут оплачиваться туры по России. Вообще, следует сказать, что все представители этого знака могут ожидать повышения доходов.

Скорпион

В вашей жизни настал тот момент, когда вы можете осуществить вашу мечту. То, что вы давно хотели сделать – самое время сделать сейчас. Времени мало, постарайтесь успеть! Не всегда выгода и мечта идут рука об руку, но именно сейчас вы можете добиться успеха и в том, и в другом.

Стрелец

Маловероятно, что у Стрельцов сейчас будут какие-то перемены в бизнесе. Более того, им сейчас лучше вообще ничего не менять. Все перемены приведут к негативным последствиям. Постарайтесь не проявлять инициативу, а просто занимайтесь рутинными делами.

Козерог

Козероги, пожалуй, станут самым успешным знаком зодиака в бизнесе в этом месяце. Все, что вы делаете сейчас, через какое-то время обязательно принесет вам очень хороший доход. Поэтому в мае нужно трудиться не покладая рук.

Водолей

Наиболее успешным будет бизнес у тех представителей знака Водолей, которые занимаются творчеством или воспитанием и образованием детей. Возможно, месяц и не будет очень доходным, но благодарность тех, ради кого вы работаете, компенсирует этот небольшой недостаток.

Рыбы

Многие Рыбы сейчас переживают серьезные проблемы в работе, многие даже подумывают поменять сферу деятельности. Если у вас действительно возникла такая мысль, подумайте о том, чем вы занимались какое-то время назад. Самым выгодным и комфортным будет то, в чем вы уже хорошо разбираетесь.
2 мая 2017, 07:57

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