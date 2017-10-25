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Как выбрать гаджет по знаку зодиака

Фото: GLOBAL LOOK press
У каждого знака зодиака есть свои особенности, и это неудивительно, ведь все мы очень разные: Тельцы рассудительны, а Весы – коммуникабельны. И для каждого из нас есть свой гаджет – тот самый, который идеально подходит, а значит, сделает жизнь немного проще и радостнее. Итак, разбираем!
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Овен

Нетерпеливому Овну советуем иметь при себе видеорегистратор. Несмотря на то, что Овны обычно считаются неплохими водителями, другие участники дорожного движения порой не успевают среагировать на их поспешность, а значит, видеорегистратор поможет избежать непонятных ситуаций. В этом году одним из лучших пользователи назвали модель Каркам Дуо – это гибридный видеорегистратор с двумя камерами, благодаря которым запись ведется как спереди, так и сзади. Кроме своей основной функции, Каркам Дуо еще и предупреждает водителя о стоящих впереди полицейских, о камерах и о дорожных событиях.

Телец

Телец – домовитый и степенный знак. Они домоседы и любят работать руками. При таких характеристиках идеальным подарком для них станет мультитул. Общепризнанными лидерами в списке производителей являются Leatherman и Makita. Тут и пила, и плоскогубцы, и отвертки с кусачками – поверьте, Тельцы будут страшно рады появлению в доме столь функциональной вещи!

Близнецы

Близнецы непоседливы и любознательны. Они редко бывают дома, отдавая предпочтение разъездам. Домашние дела – не их стихия, а значит, настоящим спасением для них станет робот-пылесос. Одной из лучших моделей этого года признан пылесос iClebo Arte: он тихий и легкий, быстро заряжается, а также может проводить не только сухую, но и влажную уборку.

Рак

Раки, наоборот, куда больше других знаков нацелены на поддержание домашнего очага. Порой их забота о близких переходит разумные границы, но все же наличие в семье Рака обычно обеспечивает всем беспечное существование. Главный девиз Раков – "Все в дом, все в семью", поэтому идеальным помощником (точнее, помощницей) для них станет дополнительная морозильная камера. С ней бережливые Раки смогут сохранить все свои запасы – ягоды, грибы, овощи. Одним из самых оптимальных вариантов по соотношению цена-качество россияне считают камеру ATLANT М 7184-003: недорогую, тихую и качественную.

Лев

Лев – горделивый и самодостаточный знак. Астрологи полагают, что Львы – собственники, не готовые делиться. В таком случае, пожалуй, самым подходящим для них гаджетом будет персональный планшет – с него удобно работать и его везде можно носить с собой. Мы бы советовали Львам обратить внимание на Asus ZenPad 3S 10 – новинку этого года, главной особенностью которой является хорошая батарейка, возможность работать стилусом и неплохая производительность.

Дева

Девы педантичны и рассудительны. Смартфоны им нужны, в основном, для общения, ноутбуки – для работы, а вот для чтения Девы предпочитают отдельные гаджеты. Электронная книга будет для них идеальным вариантом для вечернего времяпрепровождения. Девы не любят размах и излишние навороты, так что им подойдет PocketBook 640 – практичная и удобная модель с модулем Wi-Fi и сенсорным дисплеем.

Весы

Весы – самый общительный знак: они не вылезают из соцсетей, круглосуточно общаются в мессенджерах или просто болтают по телефону. А значит, им не обойтись без достойного смартфона. Из новинок Весам подойдет Huawei P10 – модель, оснащенная двойной камерой Leica (можно устраивать почти профессиональные фотосессии), слотом на две Sim-карты и очень емким аккумулятором, поддерживающим технологию быстрой зарядки и экономного расхода.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, считаются очень уверенными в себе, страстными и даже воинственными. Экшен-камера будет для их экстремальных увлечений прекрасной помощницей. Мы бы не советовали заигрывать со Скорпионом и преподносить ему модели дешевых брендов. Лучше в данном случае обратиться к классике – GoPro Hero4 вполне подойдет. Этот вариант годится для любых съемок, а за счет широкой известности самого бренда имеет огромный набор дополнительных приспособлений и многочисленные положительные отзывы.

Стрелец

Как утверждают астрологи, люди-Стрельцы – самые красивые, и они, что немаловажно, знают об этом. Так что идеальным гаджетом для них станут, пожалуй, электронные весы: с их помощью легче следить за собой. Весы Beurer BG 17 не только стильно выглядят (а это важно для Стрельцов!), но и обладают широким набором функций, включающим анализ количества в теле воды, жировой и мышечной ткани, а также костной массы.

Козерог

Никогда не узнаешь, что у Козерога на уме, если он сам тебе не расскажет. Между тем, идей у них всегда полным-полно. Для их реализации Козерогу нужен хороший ноутбук – собственно, с ним-то наш герой и станет делиться наиболее интересными мыслями. Одним из оптимальных вариантов этого года некоторые считают Lenovo IdeaPad 700-15 – здесь сочетается приемлемая цена и неплохие характеристики.

Водолей

Водолеи – очень творческие знаки, предпочитающие, что неудивительно, самые креативные профессии. Без фотоаппарата Водолеям просто невозможно! Учитывая, что на прилавках уже много лет идет непримиримая борьба между двумя, в общем-то, равноценными флагманами (Canon и Nikon), мы решили предложить на выбор по одной модели от каждого бренда. Например, Canon EOS 100D и Nikon D3400 (оба снимают не только фото, но и видео, причем отменного качества, а также имеют множество дополнительных функций).

Рыбы

Рыбы – самый стойкий знак. Астрологи считают, что ни один другой знак не обладает таким количеством внутренних ресурсов. Пожалуй, чтобы ненароком не перетрудиться, Рыбам стоит запастись трекером. Прекрасный вариант – Honor Band A1. Он умеет мониторить физическую активность и сон, меряет шаги владельца, подсчитывает калории, и даже оповещает о входящих звонках и сообщениях.

Автор: Надежда Журавлева25 октября 2017, 20:18

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