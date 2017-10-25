Как выбрать гаджет по знаку зодиака
Овен
Нетерпеливому Овну советуем иметь при себе видеорегистратор. Несмотря на то, что Овны обычно считаются неплохими водителями, другие участники дорожного движения порой не успевают среагировать на их поспешность, а значит, видеорегистратор поможет избежать непонятных ситуаций. В этом году одним из лучших пользователи назвали модель Каркам Дуо – это гибридный видеорегистратор с двумя камерами, благодаря которым запись ведется как спереди, так и сзади. Кроме своей основной функции, Каркам Дуо еще и предупреждает водителя о стоящих впереди полицейских, о камерах и о дорожных событиях.
Телец
Телец – домовитый и степенный знак. Они домоседы и любят работать руками. При таких характеристиках идеальным подарком для них станет мультитул. Общепризнанными лидерами в списке производителей являются Leatherman и Makita. Тут и пила, и плоскогубцы, и отвертки с кусачками – поверьте, Тельцы будут страшно рады появлению в доме столь функциональной вещи!
Близнецы
Близнецы непоседливы и любознательны. Они редко бывают дома, отдавая предпочтение разъездам. Домашние дела – не их стихия, а значит, настоящим спасением для них станет робот-пылесос. Одной из лучших моделей этого года признан пылесос iClebo Arte: он тихий и легкий, быстро заряжается, а также может проводить не только сухую, но и влажную уборку.
Рак
Раки, наоборот, куда больше других знаков нацелены на поддержание домашнего очага. Порой их забота о близких переходит разумные границы, но все же наличие в семье Рака обычно обеспечивает всем беспечное существование. Главный девиз Раков – "Все в дом, все в семью", поэтому идеальным помощником (точнее, помощницей) для них станет дополнительная морозильная камера. С ней бережливые Раки смогут сохранить все свои запасы – ягоды, грибы, овощи. Одним из самых оптимальных вариантов по соотношению цена-качество россияне считают камеру ATLANT М 7184-003: недорогую, тихую и качественную.
Лев
Лев – горделивый и самодостаточный знак. Астрологи полагают, что Львы – собственники, не готовые делиться. В таком случае, пожалуй, самым подходящим для них гаджетом будет персональный планшет – с него удобно работать и его везде можно носить с собой. Мы бы советовали Львам обратить внимание на Asus ZenPad 3S 10 – новинку этого года, главной особенностью которой является хорошая батарейка, возможность работать стилусом и неплохая производительность.
Дева
Девы педантичны и рассудительны. Смартфоны им нужны, в основном, для общения, ноутбуки – для работы, а вот для чтения Девы предпочитают отдельные гаджеты. Электронная книга будет для них идеальным вариантом для вечернего времяпрепровождения. Девы не любят размах и излишние навороты, так что им подойдет PocketBook 640 – практичная и удобная модель с модулем Wi-Fi и сенсорным дисплеем.
Весы
Весы – самый общительный знак: они не вылезают из соцсетей, круглосуточно общаются в мессенджерах или просто болтают по телефону. А значит, им не обойтись без достойного смартфона. Из новинок Весам подойдет Huawei P10 – модель, оснащенная двойной камерой Leica (можно устраивать почти профессиональные фотосессии), слотом на две Sim-карты и очень емким аккумулятором, поддерживающим технологию быстрой зарядки и экономного расхода.
Скорпион
Люди, рожденные под знаком Скорпиона, считаются очень уверенными в себе, страстными и даже воинственными. Экшен-камера будет для их экстремальных увлечений прекрасной помощницей. Мы бы не советовали заигрывать со Скорпионом и преподносить ему модели дешевых брендов. Лучше в данном случае обратиться к классике – GoPro Hero4 вполне подойдет. Этот вариант годится для любых съемок, а за счет широкой известности самого бренда имеет огромный набор дополнительных приспособлений и многочисленные положительные отзывы.
Стрелец
Как утверждают астрологи, люди-Стрельцы – самые красивые, и они, что немаловажно, знают об этом. Так что идеальным гаджетом для них станут, пожалуй, электронные весы: с их помощью легче следить за собой. Весы Beurer BG 17 не только стильно выглядят (а это важно для Стрельцов!), но и обладают широким набором функций, включающим анализ количества в теле воды, жировой и мышечной ткани, а также костной массы.
Козерог
Никогда не узнаешь, что у Козерога на уме, если он сам тебе не расскажет. Между тем, идей у них всегда полным-полно. Для их реализации Козерогу нужен хороший ноутбук – собственно, с ним-то наш герой и станет делиться наиболее интересными мыслями. Одним из оптимальных вариантов этого года некоторые считают Lenovo IdeaPad 700-15 – здесь сочетается приемлемая цена и неплохие характеристики.
Водолей
Водолеи – очень творческие знаки, предпочитающие, что неудивительно, самые креативные профессии. Без фотоаппарата Водолеям просто невозможно! Учитывая, что на прилавках уже много лет идет непримиримая борьба между двумя, в общем-то, равноценными флагманами (Canon и Nikon), мы решили предложить на выбор по одной модели от каждого бренда. Например, Canon EOS 100D и Nikon D3400 (оба снимают не только фото, но и видео, причем отменного качества, а также имеют множество дополнительных функций).
Рыбы
Рыбы – самый стойкий знак. Астрологи считают, что ни один другой знак не обладает таким количеством внутренних ресурсов. Пожалуй, чтобы ненароком не перетрудиться, Рыбам стоит запастись трекером. Прекрасный вариант – Honor Band A1. Он умеет мониторить физическую активность и сон, меряет шаги владельца, подсчитывает калории, и даже оповещает о входящих звонках и сообщениях.
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