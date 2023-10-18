Ученые: хронический недосып грозит воспалением сосудов

С заботой о себе: укрепляем иммунитет в преддверии зимы

Грядут холода, а это значит, что самое время помочь организму к ним адаптироваться. Как это сделать – объяснил врач. Даже самые крепкие и здоровые люди не забывают обращать внимание на смену погоды.