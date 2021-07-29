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Коронавирус
В России за сутки коронавирус выявили у 23 270 пациентов

В России за сутки коронавирус выявили у 23 270 пациентов

Опубликована последняя статистика по выявлению новых случаев заражения коронавирусом в России.
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По всей стране за сутки коронавирусом, согласно данным официальной статистики, заразились 23 270 человек. При этом выздороветь за это же врем успели 20 834 пациента. Летальных исходов специалисты зафиксировали 799, передает "Царьград".

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По-прежнему больше всего заражений зарегистрировано в Москве. За сутки в столице заболели 3356 человек, передает Общественная служба новостей. Санкт-Петербург удерживается на втором месте в этом печальном антирейтинге. Там выявили 1925 пациентов с ковидом. В Московской области, которая осталась на третьем месте, число заразившихся достигло 1325 человек.

За все время наблюдений и ведения статистики было зарегистрировано 6 218 502 случая болезни. При этом специалисты зафиксировали 5 568 363 выздоровлений, передает RT. Число летальных исходов составило 156 977.

По оценкам экспертов, в России сохраняется достаточно высокий темп распространения коронавируса. Победить болезнь можно, однако для этого необходимо участие общества. Речь идет о массовой вакцинации. Это поможет не только остановить распространение ковида, но и избежать тяжелых последствий болезни. В конечном счете прививочная кампания снизит нагрузку на сферу здравоохранения, а также позволит как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

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Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2021, 11:52 Источник: Оперативный штаб Москвы ✓ Надежный источник
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