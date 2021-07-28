В Подмосковной Балашихе врачи вылечили от ковида 101-летнюю пациентку

В Подмосковной Балашихе врачи сумели вылечить от коронавирусной инфекции 101-летнюю пациентку. Женщина поступила в стационар с двусторонней пневмонией и 20-процентным поражением легких.
Как сообщает портал "Вести Подмосковья", течение болезни осложнялось сопутствующими заболеваниями. Однако врачам удалось стабилизировать состояние пенсионерки, и она быстро пошла на поправку.
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