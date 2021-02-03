Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 февраля 2021 года

Тем временем популярный научный журнал Lancet обнародовал результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Согласно опубликованным данным, её эффективность составила 91,6%, в то время как эффективность препарата от AstraZeneca – 62,1%, Sinovac – 50,4%, Sinopharm – 79,3%.
В НИЦЭМ имени Гамалеи, где была разработана отечественная вакцина, сообщили о возможности новой волны коронавируса в России. Ведущий специалист центра Фёдор Лисицын прогнозирует, что очередная вспышка эпидемии вероятна в марте, когда в страну придёт потепление.
В то же время коронавирусная ситуация в Азии стала более напряжённой. Власти Японии продлили действие режима чрезвычайной ситуации в Токио и ещё девяти префектурах, а Вьетнам закрыл границы на въезд "до особого распоряжения".
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