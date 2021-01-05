Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 января 2021 года

Новогодние праздники продолжаются, а ситуация с эпидемией коронавируса в России пока не прояснилась. Эксперты считают, что уже в ближайшее время болезнь удастся победить благодаря массовому применению вакцины.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 828 570
- Умерли – 11 507
- Выздоровели – 652 324
Коронавирус в России
- Заболели – 3 260 138
- Умерли – 58 992
- Выздоровели – 2 640 036
Коронавирус в мире
- Заболели – 85 598 695
- Умерли – 1 853 268
- Выздоровели – 60 471 315
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