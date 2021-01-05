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Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 января 2021 года

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
В мире складывается неоднозначная ситуация с коронавирусом. Так, в Великобритании признали необходимость введения более жестких карантинных мер. Однако в странах континентальной Европы о таких ограничениях пока предпочитают не думать. Люди ждут вакцинацию для того, чтобы обуздать статистику новых случаев заражения ковидом.
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Новогодние праздники продолжаются, а ситуация с эпидемией коронавируса в России пока не прояснилась. Эксперты считают, что уже в ближайшее время болезнь удастся победить благодаря массовому применению вакцины.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 828 570
  • Умерли – 11 507
  • Выздоровели – 652 324

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 260 138
    • Умерли – 58 992
    • Выздоровели – 2 640 036

    Коронавирус в мире

    • Заболели – 85 598 695
    • Умерли – 1 853 268
    • Выздоровели – 60 471 315

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    Автор: 5 января 2021, 00:00
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    комментарии

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