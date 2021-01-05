Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 января 2021 года

В мире складывается неоднозначная ситуация с коронавирусом. Так, в Великобритании признали необходимость введения более жестких карантинных мер. Однако в странах континентальной Европы о таких ограничениях пока предпочитают не думать. Люди ждут вакцинацию для того, чтобы обуздать статистику новых случаев заражения ковидом.

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