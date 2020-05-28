Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 мая 2020 года

Коронавирус во всем мире продолжает оставаться одной из самых страшных и заметных угроз. Однако люди, даже понимая, к каким трагедиям моет привести эпидемия, не могут дождаться смягчения режима самоизоляции.
Карантин в России начал постепенно смягчаться еще с середины мая. Однако во многих регионах по-прежнему действуют достаточно строгие ограничения. Власти пристально следят за статистикой, чтобы действовать в соответствии с объективными показателями скорости распространения коронавируса.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 171 443
- Умерли – 2 183
- Выздоровели – 67 458
Коронавирус в России
- Заболели – 370 945
- Умерли – 3 974
- Выздоровели – 142 336
Коронавирус в мире
- Заболели – 5 720 833
- Умерли – 354 690
- Выздоровели – 2 458 858
Статистка коронавируса на 28 мая 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|171 443
|2 183
|67 458
|Россия
|370 945
|3 974
|142 336
|США
|1 730 096
|100 765
|480 320
|Весь мир
|5 720 833
|354 690
|2 458 858
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