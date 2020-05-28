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Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 мая 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 мая 2020 года

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
После того, как политики в России заговорили о постепенном смягчении карантина, народ стал буквально считать дни до отмены некоторых санитарно-эпидемиологических правил. Последние новости показывают, что к 28 мая 2020 года люди успели свыкнуться с опасностью коронавируса.
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Коронавирус во всем мире продолжает оставаться одной из самых страшных и заметных угроз. Однако люди, даже понимая, к каким трагедиям моет привести эпидемия, не могут дождаться смягчения режима самоизоляции.

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Карантин в России начал постепенно смягчаться еще с середины мая. Однако во многих регионах по-прежнему действуют достаточно строгие ограничения. Власти пристально следят за статистикой, чтобы действовать в соответствии с объективными показателями скорости распространения коронавируса.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 171 443
  • Умерли – 2 183
  • Выздоровели – 67 458

Коронавирус в России

  • Заболели – 370 945
  • Умерли – 3 974
  • Выздоровели – 142 336

Коронавирус в мире

  • Заболели – 5 720 833
  • Умерли – 354 690
  • Выздоровели – 2 458 858

Статистка коронавируса на 28 мая 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва171 443
2 18367 458
Россия370 9453 974142 336
США1 730 096100 765480 320
Весь мир5 720 833
354 690
2 458 858

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

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Автор: 28 мая 2020, 00:02
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Коронавирус: приколы про COVID-19

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