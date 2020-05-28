Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 мая 2020 года

После того, как политики в России заговорили о постепенном смягчении карантина, народ стал буквально считать дни до отмены некоторых санитарно-эпидемиологических правил. Последние новости показывают, что к 28 мая 2020 года люди успели свыкнуться с опасностью коронавируса.

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