Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кинотеатров: как рассадят зрителей

Социальная дистанция, новые правила продажи попкорна и увеличенные интервалы между сеансами. Эти и другие нормы содержатся в рекомендациях для кинотеатров по работе в условиях эпидемии коронавируса. Документ подготовил Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры.



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