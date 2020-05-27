Китайский Хатико несколько месяцев ждал умершего от COVID-19 хозяина

Преданный пес несколько месяцев ждал возвращения хозяина из больницы в Китае, не зная, что тот умер от коронавируса COVID-19 в феврале. Все это время собака жила в вестибюле клинки.
Владелец питомца ушел из жизни через пять дней после обращения в медучреждение. Он решил взять верного друга с собой. В апреле о звере забеспокоилась одна из сотрудниц магазина, расположенного в больнице. Она начала подкармливать животное, а затем обратилась к зоозащитникам. Пса временно поместили в приют, сообщает "Мир 24".
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