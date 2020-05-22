Доктор Мясников высказался о странной статистике из-за коронавируса в России

Статистика по коронавирусу в России показывает, что в нашей стране крайне низкий показатель смертности. Западные журналисты и эксперты уже успели высказаться о том, что эти данные вызывают вопросы.
Доктор Александр Мясников признался, что ответа на вопрос, в чем причина странной статистики по коронавирусу в России, нет. Он добавил, что похожая картина наблюдается и в других странах СНГ. "Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19", – предположил медик.
Он добавил, что вероятных причин несколько. Речь может идти об общем уровне вакцинации на территории бывшего СССР, об особом микробиоме или даже о БЦЖ – вакцине против туберкулеза. Она оказалась эффективной в борьбе с проказой и, по некоторым данным, помогает защититься от язвы Бурули и других нетуберкулезных инфекционных заболеваний.
Объяснить "русское чудо" можно также особенностями медицинской инфраструктуры в России, считает доктор Мясников. Он отметил, что большое число стационаров и их рассредоточенность могли позволить избежать внутрибольничного заражения коронавирусом. Кроме того, в нашей стране меньше домов престарелых, чем в Италии.
Версию о том, что странная статистика может объясняться ее неточностью, Александр Мясников отверг. Он подчеркнул, что в России строго относятся к данным о смертях от коронавируса и не позволяют ими манипулировать.
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