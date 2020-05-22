Доктор Мясников высказался о странной статистике из-за коронавируса в России

В эфире шоу на ютуб-канале Владимира Соловьева главный врач московской больницы №71, знаменитый доктор Александр Мясников прокомментировал необычайно низкую статистику смертности от коронавируса в России. Назвать точную причину этого "русского чуда" он не смог.

Статистика по коронавирусу в России показывает, что в нашей стране крайне низкий показатель смертности. Западные журналисты и эксперты уже успели высказаться о том, что эти данные вызывают вопросы.

Доктор Александр Мясников признался, что ответа на вопрос, в чем причина странной статистики по коронавирусу в России, нет. Он добавил, что похожая картина наблюдается и в других странах СНГ. "Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19", – предположил медик.

Он добавил, что вероятных причин несколько. Речь может идти об общем уровне вакцинации на территории бывшего СССР, об особом микробиоме или даже о БЦЖ – вакцине против туберкулеза. Она оказалась эффективной в борьбе с проказой и, по некоторым данным, помогает защититься от язвы Бурули и других нетуберкулезных инфекционных заболеваний.

Объяснить "русское чудо" можно также особенностями медицинской инфраструктуры в России, считает доктор Мясников. Он отметил, что большое число стационаров и их рассредоточенность могли позволить избежать внутрибольничного заражения коронавирусом. Кроме того, в нашей стране меньше домов престарелых, чем в Италии.

Версию о том, что странная статистика может объясняться ее неточностью, Александр Мясников отверг. Он подчеркнул, что в России строго относятся к данным о смертях от коронавируса и не позволяют ими манипулировать.