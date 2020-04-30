Дан прогноз о второй волне коронавируса в России

О том, как будет проявлять себя коронавирус в России в будущем до сих пор ведутся споры. В частности, некоторые специалисты уверены, что стране предстоит пережить вторую волну эпидемии.
Однако есть и те, кто с такой трактовой событий не согласен. Некоторые считают, что болезнь действительно не удастся окончательно победить в ближайшее время, однако, по их мнению, не стоит ждать, что характер заболевания не поменяется со временем.
"Сейчас вирус входит в популяцию. Входит достаточно мягко и плавно", – цитирует "Царьград" Николая Филатова. Он отметил, что порядка 45% инфицированных болеют без симптомов коронавируса, то есть являются носителями болезни.
При этом стоит учитывать и смену сезонов. С наступлением лета в России сложатся нетипичные для эпидемий условия, и этот период пройдет легко. А к осени характер болезни для многих в стране может измениться.
Коронавирус престанет приводить к катастрофическим последствиям, предположил ученый. "Он не будет вызывать вот этих пневмоний, вот этих реактивных реакций иммуной системы, и про него все забудут", – подчеркнул Николай Филатов.
Напомним, коронавирус в России продолжает оставаться крайне серьезной угрозой. По состоянию на 3– апреля сообщается о более чем 106 тысячах заболевших. В стране зафиксировано 1076 летальных исходов. Излечиться удалось 11 629 людям.
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