Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчина, у которого диагностировали COVID-19, самовольно покинул больницу и заразил свою семью. Инфекцию подхватили пять человек, в том числе и новорожденный ребенок.
Беглеца задержали полицейские и вернули в медицинское учреждение, передает сайт VSE42.ru. Грозит ли мужчине наказание за содеянное, пока неизвестно.
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