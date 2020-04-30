"Мне страшно": откровения зараженной коронавирусом медсестры о буднях на больничной койке

В Сети появился дневник 35-летней медсестры из Великобритании, у которой был обнаружен коронавирус. Келли Уорд несколько недель работала с инфицированными в Королевской больнице в Брадфорде. Во время дополнительной смены 19 апреля у нее появился кашель.

прочитано 182 раза