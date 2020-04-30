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Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 апреля 2020 года

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Последние новости показывают, что люди постепенно начинают свыкаться с затянувшейся самоизоляцией из-за эпидемии коронавируса и даже пытаются найти в ней плюсы. По состоянию на 30 апреля 2020 года, как показывают данные официальной статистики, ждать быстрого избавления от болезни не приходится.
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Последние новости свидетельствуют о том, что в массе своей люди смирились с необходимостью продолжительного периода самоизоляции. Опасность эпидемии коронавируса в мире уже не отрицает практически никто, а это значит, что и к карантину начали относиться намного более ответственно.

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При этом оказавшиеся взаперти в своих квартирах люди пытаются найти хоть какие-то плюсы в сложившейся ситуации. Футурологи уверяют, что после эпидемии коронавирса в мире у человечества появится шанс изменить к лучшему жизнь на земле. За это время, по их мнению, может успеть измениться система приоритетов у общества, что отразится на уровне жизни большинства людей.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 50 646
  • Умерли – 546
  • Выздоровели – 4 610

Коронавирус в России

  • Заболели – 99 596
  • Умерли – 976
  • Выздоровели – 10 293

Коронавирус в мире

  • Заболели – 3 172 909
  • Умерли – 220 323
  • Выздоровели – 981 940

Статистика сегодня

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва50 6465464 610
Россия99 59697610 293
США1 040 23359 819143 302
Весь мир3 172 909220 323981 940

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Автор: 30 апреля 2020, 06:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

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