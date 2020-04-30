Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 апреля 2020 года

Последние новости свидетельствуют о том, что в массе своей люди смирились с необходимостью продолжительного периода самоизоляции. Опасность эпидемии коронавируса в мире уже не отрицает практически никто, а это значит, что и к карантину начали относиться намного более ответственно.
При этом оказавшиеся взаперти в своих квартирах люди пытаются найти хоть какие-то плюсы в сложившейся ситуации. Футурологи уверяют, что после эпидемии коронавирса в мире у человечества появится шанс изменить к лучшему жизнь на земле. За это время, по их мнению, может успеть измениться система приоритетов у общества, что отразится на уровне жизни большинства людей.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 50 646
- Умерли – 546
- Выздоровели – 4 610
Коронавирус в России
- Заболели – 99 596
- Умерли – 976
- Выздоровели – 10 293
Коронавирус в мире
- Заболели – 3 172 909
- Умерли – 220 323
- Выздоровели – 981 940
Статистика сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|50 646
|546
|4 610
|Россия
|99 596
|976
|10 293
|США
|1 040 233
|59 819
|143 302
|Весь мир
|3 172 909
|220 323
|981 940
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