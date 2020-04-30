Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 апреля 2020 года

Последние новости показывают, что люди постепенно начинают свыкаться с затянувшейся самоизоляцией из-за эпидемии коронавируса и даже пытаются найти в ней плюсы. По состоянию на 30 апреля 2020 года, как показывают данные официальной статистики, ждать быстрого избавления от болезни не приходится.

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