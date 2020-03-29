Трамп удивил заявлением о происхождении коронавируса

Время глобальной пандемии не стало поводом для китайских и американских политиков зарыть топор войны и наконец сосредоточиться на общем деле. Вашингтон и Пекин обменялись колкостями по поводу происхождения коронавируса, чем изрядно удивили Москву.

Тот факт, что распространение коронавируса в мире началось с Китая стал отличным поводом для политических спекуляций на эту тему. Не удержался от высказывания на эту тему и президент США Дональд Трамп. Он последовательно настаивает, что COVID-19 следует называть не иначе как "китайский вирус".

В ответ КНР указывает, что точного источника происхождения болезни не выявлено о сих пор. Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь еще до скандального заявления Дональда Трампа рассказывал, что в страну коронавирус мог быть завезен американским военным.

Источник в Министерстве иностранных дел России отметил, что для того, чтобы определить источник происхождения коронавируса необходимо проделать серьезную научную работу, на которую может уйти много времени. При этом обвинять какую-то конкретную страну в случившемся по-крайней мере неуместно – в современных условиях перенос болезни из одной точки планеты в другую может занимать всего несколько часов.

И в связи с этим претензии Вашингтона к Пекину вызывают откровенное недоумение. "Достаточно вспомнить, что именно США долгие десятилетия были главной движущей силой глобализации", – цитирует ТАСС источник в МИД России. И именно благодаря этой глобализации, наличию тесных связей между странами, постоянных пассажирских и транспортных потоков, коронавирус распространился на весь мир так стремительно.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что не обладают никакими доказательствами о возможном "американском следе" в происхождении коронавируса. Однако Россия уже давно с большой озабоченностью наблюдает за военно-биологической деятельностью своих заокеанских соседей.