Раскрыты новые опасные стороны коронавируса

Последние новости указывают на то, что симптомы коронавируса уже достаточно подробно изучены международным научным сообществом. Однако сам вирус известен людям куда как меньше.

Опасность коронавируса COVID-19 заключается еще и в том, что широкая публика недостаточно хорошо информирована об особенностях распространения и существования болезни. Исправить этот пробел поспешили ученые Университета Гонконга.

Специалисты определили, при какой температуре коронавирус наиболее активен. ВЫяснилось, что при четырех градусах тепла он наиболее активен. Если не будет произведена дезинфекция, то в таких условиях болезнь сможет находиться на поверхностях и быть способной к заражению на протяжении 14 дней.

Высокие температуры коронавирус не переносит. При 70 градусах по Цельсию он погибает всего за пять минут.

Также ученые выяснили, что активность и продолжительность жизни коронавируса сильно зависит от поверхности, на которой он окажется. Так, на бумаге его не смогли обнаружить уже через три часа после попадания. А вот обработанное дерево оказалось куда как более опасным местом – на ней болезнетворные частицы продержались два дня.

На стекле коронавирус прожил до четырех дней, а пластик позволил ему сохранять свою активность все семь дней. Болезнетворные частицы могут жить даже на внешней поверхности медицинских масок. Причем там активность коронавируса сохраняется до семи дней. В связи с этим средства защиты необходимо регулярно и тщательно дезинфицировать.

Напомним, коронавирус в мире успел превратиться в глобальную пандемию, жертвами которой стали свыше 31,8 тысячи человек. Общее число заболевших оценивается в более чем 685 тысяч человек.