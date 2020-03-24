Трамп в ужасе отскочил от врача с повышенной температурой (видео)

Трамп всем видом показал, что он опасается находиться рядом со врачем, у которой появились симптомы COVID-19. При этом эксперт успокоила президента и рассказа, что тест на коронавирус не подтвердился.
После этого Трамп вернулся на прежнее место. Политик поблагодарил эксперта за то, что она была с ним честна, пишет ТВ Центр.
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