В России приняты беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом

К 26 марта Россия составит окончательные списки тех, кто планирует вернуться домой. По приезду их посадят на 14-дневный карантин. Для вывоза граждан могут привлечь Минобороны, МЧС и Управделами президента.
Минтранс одним поездом отправит украинских граждан на Украину и вернет российских из Незалежной. Из Египта россиян вывезет "Белавиа" в счет ее задолженности перед Россией, передает телеграм-канал РИА Новости.
Кроме того, из-за коронавируса в России вводятся новые меры по кино и кальянам. В ресторанах, кафе и барах курить их будет запрещено. С 26 марта, а возможно и ранее, закроют ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры.
Санатории и лечебно-реабилитационные центры могут перепрофилировать под изоляцию и лечение больных коронавирусом. Минтруд определит, какие из них не будут в этом году принимать обычных граждан.
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