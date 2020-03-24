Как в Италии: россиян призвали готовиться к худшему из-за коронавируса

В борьбе с коронавирусом есть два сценария – азиатский и
итальянский. При первом эпидемия быстро стихает, при втором – идет резкий рост,
пояснил Проценко. Он не исключил, что число заболевших COVID-19 в России резко
вырастет.
В связи с этим важно отработать меры противодействия эпидемии, если ситуация пойдет по примеру Италии. Москва предпринимает меры, исходя из худших сценариев, отметил Проценко. По его словам, в возглавляемом им госпитале готовы превратить койки в реанимационные, со складов достаются аппараты искусственной вентиляции легких.
Если распространение коронавируса удастся взять под контроль, значит, ситуация пошла по азиатскому сценарию, добавил Проценко. Но к худшему все равно необходимо готовиться, заключил врач.
Напомним, в Италии одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом. Заражены почти 64 тысячи человек, более шести тысяч скончались. Большая часть жертв – люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Россия и Китай направили специалистов с техникой на помощь итальянским медикам.
Между тем Поднебесная близка к тому, чтобы объявить о победе над коронавирусом. С марта снимаются ограничения на передвижение в провинции Хубэй, а с 8 апреля снимается карантин с города Ухань, в котором, как считается, началось распространение COVID-19.
Несмотря на успехи в борьбе с коронавирусом, крупные международные мероприятия продолжают отменять. Во вторник, 24 марта, стало известно о переносе летней Олимпиады в Токио на лето следующего года. Ранее из-за COVID-19 были отменены "Евровидение" и чемпионат Европы по футболу.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
А вы уже сходили в ашан?
Коронaвирус - это миф?
Куда бы вы сейчас поехали?
Что пенсионеры должны делать в своём возрасте?
А вы смотрите Док Ток?
Как коронавирус на вас повлиял?
Длинные волосы в 50
Сексу хана?
Правда ли , что рос. лекарство помогает?