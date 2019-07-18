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Здоровье

Чрезвычайная ситуация третьего уровня: человечество на грани заражения смертельным вирусом

Фото: pixabay.com
Лихорадка Эбола – редкое заболевание, лекарства от которого пока нет. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус высказал свое мнение на этот счет.
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По словам эксперта, уровень заражения лихорадкой Эбола находится на критической отметке. Впервые болезнь достигла мегаполиса – вспышка зарегистрирована в двухмиллионном городе Гома в Демократической Республике Конго. Всемирная организация здравоохранения классифицировала ее как чрезвычайную ситуацию третьего уровня. 

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"Настало время миру обратить внимание и удвоить наши усилия", – отметил специалист.

Также в ВОЗ настоятельно рекомендовали оставить открытыми границы и не прекращать торговлю. Потому что это может препятствовать борьбе с вирусом, вместо того чтобы ограничить распространение.

"Хотя риск регионального распространения остается высоким, за пределами региона он достаточно низок", – подчеркнул Гебрейесус. 

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. По данным Министерства здравоохранения Республики Конго, зафиксировано 2512 случаев заражения, 1676 человек погибли и 700 выздоровели, сообщает РИА Новости.

Отметим, первое массовое заражение произошло в 2014 году в Западной Африке. Кроме того, пациенты с этой лихорадкой были обнаружены в США и Испании. Жертвами эпидемии, утихшей к декабрю 2015 года, стали не менее 11 тысяч человек.  

Автор: 18 июля 2019, 14:54

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