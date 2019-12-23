Сделаны сенсационные выводы о лишнем весе

Исследователи установили, что физическая активность не всегда помогает бороться с лишним весом. Такие выводы были сделаны после анализа активности детей индейцев и городских жителей в штате Северная Каролина.
В ходе изучения вопроса у индейских детей обнаружен повышенный базовый уровень обмена веществ. Их организм благодаря особенностям эндокринной системы тратит меньше энергии на физическую активность.
На основании этого специалисты пришли к мнению, что увеличение физической нагрузки не поможет сбросить вес, сообщает ToDay News Ufa. Важно только, какую пищу мы употребляем.
Однако напрашивается вопрос: почему благодаря тренировкам многие все-таки избавляются от лишнего веса? Биологи ответили и на него. Эффект, когда организм перестраивается с пассивного на активный образ жизни, заметен, если какое-то время человеческий организм расходует больше энергии, чем обычно. Скоро он привыкает к нагрузкам, и в спортзале человек, борющийся с лишним весом, сжигает столько же калорий, что и без спорта.
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