Врачи рассказали о самых вредных сладостях

Врач-диетолог Елена Соломатина поведала, что сладкоежкам стоит внимательно читать состав любимых продуктов питания. Она предостерегла россиян о том, что сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры могут оказать губительное влияние на организм.
Она отметила, что зачастую в продуктах вместо масла содержится так называемый "кондитерский жир" или маргарин. Мало того, что такой компонент может стать причиной прибавки в весе, так еще и в сочетании с химическими ароматизаторами и красителями может серьезно ударить по пищеварительному тракту, сообщает ФАН.
Кроме этого, НСН отмечает, что специалист не рекомендует употреблять в пищу жаренные в кипящем масле пончики. По ее словам, в их начинке могут содержаться химические вещества, которые имитируют вкус, и красители неорганического происхождения.
"Отдельное направление продукции, которая приносит вред потребителю, – газированные напитки. По сути, это жидкость с большим количеством сахара и химических добавок, которую подвергли газации", – передает рекомендации Соломатиной RT.
Сладкоежкам стоит также поостеречься импортного мармелада с яркой окраской и характерной консистенцией жевательной резинки. Врач отметила, что в них зачастую используются химические загустители. Настоящий натуральный мармелад делают с добавлением агар-агара.
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