Заманил конфетами: под Калининградом кочегар надругался над 4-летним ребенком

В Калининградской области мужчина привел к себе в квартиру четырехлетнюю девочку и надругался над ней. Уточняется, что 57-летний кочегар заманил свою жертву сладостями.
По данным FlashNord, насильственных действий мужчина не совершал, но их расценили именно так, поскольку ребенок не понимал происходящего. Подозреваемый уже дал признательные показания.
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