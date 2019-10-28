Заманил конфетами: под Калининградом кочегар надругался над 4-летним ребенком

В Калининградской области мужчина привел к себе в квартиру четырехлетнюю девочку и надругался над ней. Уточняется, что 57-летний кочегар заманил свою жертву сладостями.

По данным FlashNord, насильственных действий мужчина не совершал, но их расценили именно так, поскольку ребенок не понимал происходящего. Подозреваемый уже дал признательные показания.