Ученые: Красное мясо грозит женщинам смертью

Группа британских ученых пришла к заключению, что риск развития рака толстой кишки у женщин можно снизить путем соблюдения специальной диеты. Она предполагает отказ от красного мяса.



Эксперты провели сравнение разных диет и их влияния на развитие рака в определенных областях толстой кишки. В результате выяснилось, что у предпочитающих красное мясо женщин показатель этого заболевания на порядок выше, чем у вегетарианок. При этом исследователи подчеркнули, что на возникновение онкологического заболевания влияют и другие факторы. Среди них -табакокурение, злоупотребление спиртными напитками, а также воспалительные процессы в организме.

Для подтверждения гипотезы учеными был проведен масштабный эксперимент, в котором принимали участие 32 тысячи женщин. В течение 17 лет здоровье добровольцев было под тщательным наблюдением. У 462 участниц развился рак толстой кишки. Среди заболевших было на 35% больше тех, кто употребляет красное мясо, передает телеканал "360".

Интересно, что подозрения в канцерогенности мяса у ученых были задолго до проведения данной научной работы. Просто в ходе различных эпидемиологических исследований они то и дело наталкивались на данные, указывающие на незначительное повышение риска развития отдельных видов рака при употреблении этого продукта. И пусть риск для отдельного человека невелик, однако он может быть огромным в пределах целой нации. В конце концов, уровень потребления мяса неуклонно растет даже в странах с низким и средним уровнями жизни.



По прогнозам медиков, к 2030 году в мире будет зафиксировано свыше 20 миллионов новых случаев злокачественных образований. Рак толстой кишки признан третьим по частоте диагностирования онкологическим заболеванием у женщин.

Ранее стало известно, что Калифорнийский суд обязал производителей кофе уведомлять потребителей об опасности продукта, способного вызвать рак. На этикетках, как считают в суде, нужно указывать содержание химического вещества, который вырабатывается в процессе обжарки кофейных зерен.