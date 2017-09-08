На Земле началась сильнейшая магнитная буря
О начале магнитной бури сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук. Исследователи оценили силу аномалии в четыре балла из пяти возможных.
Возмущение магнитного поля Земли закончится в 18:00 мск. Сила явления оказалась в десять раз выше, чем предсказывали ученые, передает Life.ru.
Эффект от активности буревых вихрей особенно заметен в Канаде, которая в данный момент находится на ночной стороне планеты. "Наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах. Буря носит планетарный характер", – цитирует эксперта РИА Новости.
Исследователи уверены, что магнитную бурю спровоцировали мощнейшие вспышки на Солнце, которые были отмечены в последние сутки. Им был присвоен наивысший класс активности. Всего ученые зафиксировали три подобные аномалии.
Как писали Dni.Ru, небывалая активность звезды может привести к настоящим катастрофам. Некоторые исследователи предполагают, что вспышки станут причиной резкого ухудшения здоровья метеозависимых людей. Кроме того, специалисты прогнозируют значительное увеличение количества смертельных аварий.
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