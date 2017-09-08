Вспышка на Солнце грозит россиянам раком

Вторая за неделю мощная вспышка на Солнце, которая произошла 7 сентября, может обернуться еще более серьезными последствиями для здоровья. Специалисты предупреждают, что это явление связано с мощной радиацией, а потому может вызвать онкологию.

По словам астронома, кандидата геолого-минералогических наук Людмилы Константиновской, вторая по счету вспышка, которой присвоен наивысший класс активности, чревата для людей серьезными последствиями. "Мощная радиация. Для человека это – облучение и, соответственно, опухоль. Онкология. Это самое страшное", – цитирует эксперта РЕН ТВ.

В связи с этим специалист подчеркнула, что в ближайшие дни загорать не стоит. По словам Константиновской, больше всего от вспышки на Солнце пострадают жители северных регионов, так как на Северный полюс "как бы стекается вся энергия".

Напомним, за короткий промежуток времени, 6 и 7 сентября, на Солнце произошли две мощнейшие вспышки. Эксперты уже неоднократно говорили, что это может спровоцировать самые различные явления. В особенности влияние процессов в космосе ощутят на себе метеочувствительные люди.

В эти дни из-за магнитной бури могут обостриться хронические заболевания. Плохо себя почувствовать могут и дети до 12 лет, организм которых также восприимчив к таким процессам. Специалисты предупредили, что во второй половине дня 8 сентября возможен всплеск смертельных ДТП. В связи с этим водителям не рекомендуется садиться за руль, а пешеходам лучше всего переходить дорогу на светофоре.