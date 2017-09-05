Ученые доказали особую важность оргазма для человечества

Оргазм вызывает за выработку гормона, который отвечает за кормление грудным молоком. По мнению ученых, это делает его необходимым для существования человеческого рода.

Итальянские ученые из Катанийского университета открыли, что организм способных испытывать оргазм женщин вырабатывает большее количество гормона окситоцина. Он отвечает за сокращение стен матки при схватках и выработку грудного молока, которое, по версии ученых, необходимо для существования человечества. Статью исследователи опубликовали в Gynecological Endocrinology.

В исследовании принимало участие 63 женщины. Из них 34 испытывали оргазм во время полового акта. В опросе они делились информацией о своей сексуальной активности, получаемом наслаждении и частоте оргазмов. У исследуемых брали образцы крови до и после полового акта, чтобы отследить уровень окситоцина. Оказалось, что у женщин, лишенных оргазма, уровень окситоцина не менялся. Участницы исследования подверженные оргазму показывали стабильно высокий уровень гормона после полового акта.

Гормон окситоцин вырабатывается гипоталамусом, который играет важную роль в обеспечении репродуктивных функций. Гипоталамус отвечает за снижение тревоги, удовлетворение и спокойствия рядом с партнером. Некоторые исследования дают основания утверждать, что от уровня окситоцина в гипоталамусе зависят человеческие взаимоотношения. Женщины становятся более альтруистичными, а мужчины, наоборот, превращаются в эгоистов.

По мнению ученых, полученные результаты также подтверждают, что окситоцин играет роль в получении сексуального удовольствия. Однако нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить, может ли гормон использоваться для лечения сексуальной дисфункции у женщин.