Ограничение калорий позволит жить более века

Ведущие мировые ученые, занимающиеся вопросами антивозрастной медицины, назвали условия, при которых человек сможет жить более ста лет. Главное – ограничить потребление калорий.

Ученые утверждают, что при ограничении потребления калорий в организме замедляется метаболизм, к тому же немного понижается температура тела. Все это в комплексе дает эффект некоторого локального "растяжения" времени, в результате чего человек старится существенно медленнее.

"Безоговорочное первое место в методах продлить жизнь занимает подход Caloric restriction (CR), то есть "ограничение калорий". Благодаря такому способу в разных лабораториях по всему миру грызунам удавалось прожить дольше на целых 30%. В переводе на человеческие годы жизни это было бы примерно 120 – 130 лет!", – пишет издание "Комсомольская правда".



Исследования, проведенные на близких двоюродных родственниках человека – макаках-резусах – показали, что то, что годится для грызунов, не всегда подходит для крупных млекопитающих. В случае с обезьянами их годы удалось продлить всего процентов на десять. Людям, указывают ученые, вполне достаточно для заметного продления активных лет снизить привычное потребление калорий примерно на четверть.

"Если сравнить макак, которые ели вдоволь, и тех, кто сидел на ограничительной диете, вы не поверите своим глазам! Обезьяны из первой группы спустя годы состарились, сгорбились и полысели, из второй – выглядят бодрыми, подтянутыми, шерсть у них яркая и густая", – рассказал организатор многолетних опытов и инициатор множества исследовательских проектов в США доктор Джон Рот.

Иными словами, пояснил Джон Рот, фактически у подопытных обезьян продлилась молодость. Период, когда обезьяны и выглядели хорошо, и избежали тяжелых возрастных болезней – диабета, рака, сердечно-сосудистых заболеваний – стал существенно дольше, стоило лишь снизить калорийность их питания.

Отдельно специалисты сошлись на пользе авокадо. Он назван волшебным плодом. Авокадо способствуют снижению веса, снижает уровень стресса, защищает от системных воспалений, укрепляет иммунитет. В российских супермаркетах лучше приобретать чуть недозрелые плоды: в них содержится больше полезных веществ.