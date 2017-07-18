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Что влияет на продолжительность жизни

Фото: Peter Macdiarmid/Getty Images
Российские исследователи составили рейтинг факторов, влияющих на продолжительность жизни. Он основывается на мнениях российских врачей.
прочитано 307 раз

На первом месте в списке – образ жизни. Вторую строчку заняло качество медицинской помощи. На третьей – уровень стресса. Следующими в рейтинге следуют экология и генетика.

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"Качество медицинского обслуживания – один из важнейших индикаторов уровня жизни общества", – поясняет Ксения Медведева, руководитель департамента исследований в медицине и фармацевтике компании MAR CONSULT. "За последние 100 лет средняя продолжительность жизни человека увеличилась в 1,5 раза, во многом благодаря развитию медицины и организации системы медицинского обслуживания населения", – говорит она.

Большинство врачей (84%) абсолютно уверены, что качество медицинской помощи влияет на продолжительность жизни, 16% ответили: скорее уверены. При этом среди опрошенных не было медиков, отрицающих эту зависимость.

"Для сравнения, средняя продолжительность жизни в благополучных странах с высоким уровнем медицинского обслуживания (Япония, Франция, Польша и другие) составляет более 70-80 лет, в неразвитых странах (Ангола, Замбия) – не превышает 40 лет", – прокомментировала Медведева. В качестве примера она привела показатель смертности женщин во время родов. По ее словам, в XIX веке смертность составляла около 10%, сейчас – 0,01%.

Специалист отметила, что многие болезни и состояния сегодня уже не представляются опасными только благодаря высокому уровню медицинского обслуживания. "Срочная или плановая операция, своевременная постановка верного диагноза, назначение лечения, профессиональное наблюдение за состоянием заболевшего человека – это переломные моменты, которые могут кардинальным образом повлиять на здоровье и жизнь человека", – заключила эксперт.

Автор: Людмила Фоканова18 июля 2017, 14:35

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