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Здоровье

Ученые вычислили критично важное время после травмы

Фото: GLOBAL LOOK press\imago sportfotodienst
В иммунной системе человека сразу после получения травмы начинают вырабатываться соответствующие антитела. Если упустить этот важный момент, утверждается в свежем исследовании, человек может погибнуть.
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"Мы мало знаем об иммунном статусе пациентов сразу после получения травм и о том, как это может повлиять на результаты анализов пациентов. Цель этого исследования заключалась в том, чтобы всесторонне оценить ультра-ранний, в течение первого часа, иммунный ответ на травму и провести исследовательский анализ его взаимосвязи с развитием синдрома дисфункции нескольких органов", – пишут исследователи в опубликованном PLOS Medicine докладе.

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До этого все знания по поводу посттравматического периода были основаны исключительно на анализах уже госпитализированных пациентов. Иными словами, непосредственно после получения повреждений исследования не проводились. Образцы крови забирали уже спустя некоторое время после получения травм. Поэтому о том, как ведет себя иммунная система в первые минуты после механического повреждения тела, доподлинно известно не было.

Исследователи обнаружили, что уже через несколько минут после удара или перелома в работу включаются все резервы иммунной системы. Такой вывод стал возможен после исследования крови почти девяти десятков пациентов сразу после травм и в динамике, передает Lenta.ru.

"Некоторые признаки, обнаруженные в образцах крови, полученных в течение нескольких минут после травмы, отсутствовали в последующих образцах, полученных в течение часов и дней после травмы", – указывают ученые. 

Теперь разработку лекарственных средств, предназначенных для поддержания иммунной системы, станет возможно вести более прицельно. Тем не менее авторы доклада говорят о необходимости дополнительных исследований.

Автор: Алексей Минин19 июля 2017, 09:29
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