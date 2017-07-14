Раскрыта тайна важнейшей христианской реликвии

Исследование, проведенное с помощью самых современных методов, доказало подлинность одной из главных христианских святынь – Туринской плащаницы. Мельчайшие частицы, обнаруженные на ткани, свидетельствуют, что завернутый в нее человек страдал.

Туринская плащаница – по сути погребальный саван, в который, как считают верующие, было завернуто тело Иисуса Христа после его смерти на кресте. Подлинность плащаницы до последнего времени была под сомнением.

Теперь ученые установили: в ткань действительно был завернут окровавленный человек. Более того, вероятнее всего он перед смертью страдал, пишет итальянское издание La Stampa.

"Эксперименты были проведены с использованием нового метода просвечивающей электронной микроскопии с атомным разрешением и широким углом дифракции рентгеновских лучей", – рассказал руководитель исследования Эльвио Карлино, профессор Института кристаллографии в Бари. "С помощью электронных микроскопов и широкоугольных рентгеновских микроскопов мы выполнили атомно-силовую микроскопию. Благодаря этому, мы впервые изучили наномасштабные свойства древесного волокна, взятого из Туринской плащаницы", – добавил ученый.

Представленная на анализ ткань содержит наночастицы креатинина с элементами поврежденного минерала ферригидрита, присущего ферритину. Это белок, с помощью которого в организме запасается железо.

По утверждению ученых, такие следы свидетельствуют, что перед смертью завернутый в ткань человек страдал от множественных травм, полученных в результате пыток. По словам Карлино, в распоряжении ученых были недавние медицинские исследования пациентов, страдающих от политравмы.