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Дубцова переживает из-за травм сына

Ирина Дубцова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Ирина Дубцова и ее 11-летний сын Артем Черницын дали совместное интервью. Певица призналась, что очень переживает из-за увлечения мальчика, который часто травмируется.
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Сын Ирины Дубцовой увлекается трюками на самокате. "Года три назад посмотрел видео, захотелось тоже попробовать. Мама, конечно, сначала была против, но потом смирилась. В скейтпарк меня возит папа, женской половине семьи лучше этого не видеть. Я ходил на уроки по экстремальному катанию на скейте. Первое время получалось так себе, постоянно коленки были разбиты. Папа мое увлечение одобряет: говорит, это лучше, чем за компом сидеть. И что у настоящего мужика точно должны быть шрамы", – рассказал Артем.

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Однако Ирины Дубцова не одобряет увлечения сына. "Я всегда очень переживаю, когда вижу ребенка в синяках. Артем постоянно присылает мне ролики со своими трюками – аж сердце замирает иногда, когда смотрю. Зато он растет спортивным, лишний вес ему точно не грозит с такими активностями!" – цитирует певицу Starhit.

Артем растет отличником и довольно прилежным. В свободное время он любит ходить в кино, гулять, ходить на рыбалку. Причем ловит рыбу именно Ирина Дубцова. "У всех нормальных детей отец – рыбак, а у меня наоборот. Еще катаемся на квадроцикле, великах, едим мороженое и стритфуд. Скоро поедем на море. Мы часто летаем на Мальдивы – мама любит. А мне там уже скучно, нет привычной тусовки с друзьями", – признался Артем.

Певица отметила, что ее сын очень подвижный. "Он не может и пяти минут на месте усидеть. Я же, отправляясь в отпуск, мечтаю именно о спокойствии, пляже, книжке. Наши вкусы в этом плане, к сожалению, не сходятся. Но сын всегда находит чем заняться: если рядом есть аквапарк, то я спасена! Если нет, то он устраивает мне настоящее шоу с прыжками в бассейне", – рассказала артистка.

Артем признался, что хотел бы брата или сестру. "Я люблю детишек. У маминых подруг есть совсем маленькие, я с ними часто гуляю, учу их ходить или на велосипеде кататься. Так что уже опытный, буду маме во всем помогать", – пообещал мальчик. Дубцова на это ответила: "Я очень хочу дочку! Где ты, мой мужчина мечты?"

Автор: Наталья Аряева14 июля 2017, 11:00
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