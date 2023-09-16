Москва получит 29 важных лекарств по первому офсетному контракту

Соглашение подписано шесть лет назад.



Столица получили миллион упаковок лекарств по первому в России офсетному контракту. Препараты предназначены для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что поставки по офсетному контракту начались в 2021 году. Согласно договоренности, Москва получает 29 препаратов.

Производство лекарств расположено в фармацевтическом кластере в Алабушеве. Столица предоставила инвестору площадку и гарантировала закупку его препаратов.

"Всего заключили 9 офсетных контрактов в медицинской сфере. Они помогают обеспечить жителей необходимыми препаратами и медизделиями", – отметил Собянин.

Мэр столицы в августе открыл новый фармацевтический комплекс на площадке особой экономической зоны "Технополис Москва". Город снижает зависимость от импорта и гарантирует стабильность поставок в медучреждения.

За шесть месяцев 2023 года производство лекарственных препаратов в Москве увеличилось на две трети по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.