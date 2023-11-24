Названа дата увеличения материнского капитала

Выплаты можно будет направить на улучшение жилищных условий, образование детей или же будущую пенсию мамы.

Материнский капитал в России вновь увеличат. Выплаты для мам и пап подрастут сразу на 7,5%. Об этом сообщает RT. Размер помощи после индексации составит 631 тысяча рублей для первого ребенка и 834 тысячи для второго. В том случае, если семья ранее уже получала сертификат, но пока не успела им распорядиться, то сумму также увеличат.

Индексация запланирована на 1 февраля следующего года. Сертификат нельзя обналичивать. Средства разрешается потратить только на цели, которые установлены государством:

Покупку жилья.

Погашение ипотеки.

Формирование пенсии матери.

Образование ребенка.

Приобретение средств реабилитации.



Ранее канал 360 сообщал об инициативе лишить возможности получать материнский капитал лиц с двойным гражданством. Более того, один из родителей должен быть рожден на территории Российской Федерации. Пока законопроект находится на стадии рассмотрения и обсуждения.