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В России предложили выдавать талоны на еду

В России предложили выдавать талоны на еду

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продуктовые карточки могут ввести из-за того, что часть населения сталкивается с нехваткой еды. Такая мера помогла бы решить проблему, считает директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для связи с Россией Олег Кобяков.
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Эксперт уверен, что талоны на еду позволят людям планировать свои расходы. Они будут знать, какие базовые продукты смогут получить от государства. Кобяков отметил, что подобные меры уже введены в ряде стран, например в США.

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В первую очередь, продуктовые карточки помогут стабилизировать доходы малообеспеченных семей. Он полагает, что рано или поздно в нашей стране введут данную меру соцподдержки.

Кобяков добавил, что из-за низких доходов населения каждый третий взрослый россиянин страдает избыточным весом либо ожирением, поскольку не может позволить себе здоровое питание. Ранее производители и поставщики продуктов призвали власти как можно быстрее вернуть советскую практику карточек. Свою инициативу они обосновали необходимостью бороться с падением доходов населения на фоне кризиса.


Они предложили ежемесячно выделять карточки на сумму десять тысяч рублей наименее обеспеченным россиянам. Всего поддержку от государства предполагается оказать десяти миллионам гражданам нашей страны. Финансирование проекта в мае-декабре этого года потребует 800 миллиардов рублей.

Отметим, в мире голодают 680 миллионов человек, а последние пять лет масштабы голода увеличиваются приблизительно по десять миллионов человек в год. ООН предупредила, что пандемия коронавируса может вызвать голод "библейского масштаба".

Напомним, продуктовые карточки были в нашей стране в конце перестройки. На них можно было купить по государственным расценкам табак, алкоголь, одежду и обувь, а также ряд продуктов.

Автор: 16 сентября 2020, 09:45 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник

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