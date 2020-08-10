Работающим удаленно предлагают северные надбавки

Рабочая группа, готовя законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме, рассматривает вопрос распространения северных надбавок и на тех сотрудников, которые трудятся удаленно. Сейчас ясности в этой теме нет.



Одной из самых эффективных мер, позволяющих привлекать людей к переезду в северные районы России, являются солидные надбавки к зарплате. Их размер может составлять от 10% до 100% от зарплаты.

С неожиданной проблемой столкнулись разработчики законопроекта об удаленном труде. Они выяснили, что текущее законодательство не регламентирует вопрос распространениях северных выплат на тех сотрудников, которые трудятся на северных предприятиях, но дистанционно.

"Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот?" – пояснил суть проблемы вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов.

Юрист московского отделения международной компании "Ильяшев и Партнеры" Максимилиан Гришин рассказал о том, как работающие на Крайнем Севере компании выходят из ситуации. Они стараются устроить удаленных сотрудников в филиалы.

Председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков считает, что отсутствие четкого регламента по этому вопросу может привести к серьезному падению уровня дохода в этих регионах. Для сокращения фонда оплаты труда за счет северных надбавок работодатели могут начать массово переводить сотрудников на дистанционную работу.