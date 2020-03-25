"Перспективы ужaсны": последствия коронавируса напугали

С начала 2020 года коронавирус заставил многие страны радикально изменить свою политику, что серьезно отразилось на экономической ситуации. В текущих условиях деловая жизнь фактически замерла.
Введение карантинных мер, закрытие границ, остановка авиасообщения, опустевшие улицы и остановленное производство – возможно, эти меры будут эффективны в борьбе с распространением коронавируса. Однако вместе с тем они окажут крайне негативное воздействие на мировую экономику.
Индекс деловой активности в Еврозоне опустился до минимума 1998 года. Специалисты опасаются, что дальше будет хуже. "Ближайшие экономические перспективы ужасны", – цитирует НСН старшего экономического советника HSBC Holdings Стивена Кинга.
Ранее об опасности глобальной рецессии на фоне эпидемии коронавируса в 2020 году предупреждал Международный валютный фонд. Согласно прогнозам главы организации, ситуация может быть такой же плохой, как во времена мирового финансового кризиса в 2008 году.
Напомним, что эпидемия коронавируса началась в Китае и быстро распространилась по миру. Сейчас практически не осталось стран, в которых бы не были обнаружены заболевшие. Во многих государствах ситуация катастрофическая. Бороться с распространением заразы правительства пытаются карантинными мерами, вводя все более жесткие ограничения.
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