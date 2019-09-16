В России поставят эксперимент по четырехдневке

Власти решили в качестве эксперимента перевести некоторые предприятия на четырехдневную рабочую неделю. Это коснется тех производств, которые входят в нацпроект о повышении производительности, передает телеканал "360" со ссылкой на "Известия".
В частности, речь идет о 266 предприятиях малого и среднего бизнеса из разных регионов страны. По словам замминистра экономического развития Петра Засельского, инициатива связана с тем, что работники 30-40% своего времени ничего не делают, пишет URA.ru.
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