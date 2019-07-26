Россиян предупредили о скачке цен на сладости

В России могут вырасти цены на кондитерские изделия, предупредили участники рынка. Это вызвано увеличением НДС на пальмовое масло с 10% до 20%, передает телеканал "360" со ссылкой на "Известия".
Торговцы подчеркнули: норма вступит в силу 1 октября, после чего, вероятно, сладости в России подорожают на 5–7%. Найти замену пальмовому маслу для производства кондитерских изделий практически невозможно, отметили эксперты.
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