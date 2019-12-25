Доллар и евро продолжают дешеветь к рублю

Российская валюта продолжает укрепляться по отношению к доллару и Евро. Накануне доллар впервые за полтора года опустился ниже отметки в 62 рубля. По данным о торгах на Московской бирже, официальный курс рубля на среду, 25 декабря, составляет:
- 62,16 рубля за доллар
- 68,90 рубля за евро
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