Курс рубля обновил максимум

Рубль обновил максимум прошлой пятницы, всей предыдущей недели и достиг лучшего значения с 8 ноября. Отечественная валюта, укрепляя позиции против американского конкурента, не воспользовалась его слабостью на международном рынке.
Примечательно, что аналитики затрудняются обозначить истинную причину позитивной динамики рубля. Рост произошел в активную часть американской торговой сессии. Официальный курс рубля на 10 декабря: 63,72 за доллар, 70,50 за евро.
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