Эффект бумеранга: антироссийские санкции ударят по экономике США
Новый пакет санкций в отношении России, о котором объявлено в США, без сомнения, ударит по Москве. Однако воздействие на экономику США может оказаться еще сильнее, предупреждают американские эксперты.
Как пишет издание The Hill, в соответствии с законопроектом "О защите выборов от угроз путем становления ограничений", который намерены принять в Вашингтоне, компаниям США придется покинуть российский рынок. Американский бизнес будет вынужден ликвидировать совместные предприятия и понесет серьезные убытки.
В то же время, российские компании смогут покупать доли в международных проектах по всему миру – и, таким образом, "выбивать" оттуда американских конкурентов, считает издание.
Санкции должны заставить Москву "вести себя правильно", заявили в госдепартаменте США. Подробности новых ограничений Вашингтон пока не раскрывает. Как заявила представитель ведомства Хизер Нойерт, детали станут известны после того, как законопроект пройдет все стадии утверждения.
О решении США ввести новые антироссийские санкции, #Захарова: #США осознанно идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, которые и так сведены их усилиями практически к нулю. https://t.co/4z1aORgzkl #Россия #санкции pic.twitter.com/xKOOzGyflv— МИД России ���� (@MID_RF) 9 августа 2018 г.
Тем временем премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя шаги американской администрации, назвал ввод санкций "экономической войной". Премьер подчеркнул, что России придется жестко отвечать на возможные запреты на деятельность отечественных банков или на использование американской валюты со стороны США.
По словам Медведева, с помощью ограничительных мер Америка надеется убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле.
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