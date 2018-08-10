Над рублем сгустились тучи

Российский рубль в четверг продолжил активно сдавать позиции. USD/RUB прибавила в четверг 1.1 рубля до 66.65, доведя снижение с начала месяца до 6.7%. EUR/RUB прибавил 0.82 рубля до 76.95.



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