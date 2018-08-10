Над рублем сгустились тучи
Ослабление рубля в первой половине торгов в четверг еще можно было объяснить массовым срабатыванием стоп-ордеров на выходе за пределы привычного диапазона и закрытии спекулятивных позиций на отскок. Разворот к ослаблению после полудня в четверг указывает на более тревожный фактор: продажи рубля идут методично и пока не думают ослабевать.
Скорее всего, российская валюта вновь окажется под давлением в начале дня: кроме вероятной новой волны стоп-ордеров и маржин-колов у клиентов брокеров, доллар вырос на международном рынке в пятницу утром.
Индекс доллара прибавляет 0.7% за сутки, резким движением вырвавшись из торгового диапазона последних месяцев.
Пара EUR/USD провалилась ниже 1.15 и в течение нескольких минут ушла к 1.1440 на страхах вокруг влияния обвала турецкой лиры на устойчивость европейских банков.
Лира потеряла за прошедший день около 7.5%, а с начала года – более 50% к доллару. Первоначальное снижение лиры из-за рекордного среди стран EM дефицита платёжного баланса позже обернулось беспокойством независимостью ЦБ страны и усилением власти президента Эрдогана. Падение резко усилилось на фоне дипломатического конфликта с США. У Эродагана запланировано выступление сегодня, которое может успокоить рынки, поэтому нельзя исключать резкого поворота ситуации сегодня в течение дня.
Таким образом на старте торгов в пятницу вокруг рубля сложился на редкость негативный фон:
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