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Экономика

"Деловые Линии" уходят в отрыв

Фото: vk.com/dellin_ru
Один из трендов последнего времени – рост востребованности качественных складов на региональном рынке. Это следует из отчета Colliers International: с 2013 по 2017 годы объем рынка качественных складских площадей в России вырос на 35% – с 17 до 23 миллионов квадратных метров, а Московский регион достиг объема 13 миллионов "квадратов". При этом региональный рынок до сих пор имеет избыток пустующих складов, построенных еще в советское время или на заре 2000-х – сегодня эти склады по своим характеристикам не отвечают запросам компаний. Таким образом, в регионах имеется избыток невостребованного класса С при дефиците площадей классов А и В. Между тем класс склада напрямую зависит от его оператора – так, сегодня крупнейшие логистические операторы обладают высококачественными площадями, поскольку складская логистика является одним из фокусов их деятельности.
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В регионах на долю десяти крупнейших операторов ("Деловые линии", RosLogistics, Kuehne+Nagel, Alidi, FM Logistic, Itella, Admiral, Major, STA Cargo, Schenker – в порядке рейтинга Knight Frank) приходится около 1,2 млн кв. м складских площадей, или 12% от общего предложения регионального рынка России. В Московском регионе на десятку крупнейших логистических компаний приходится около 1,7 миллиона квадратных метров складских площадей, или 13% складских площадей.

На региональном рынке лидерство по складским площадям принадлежит компании "Деловые линии", которая на конец первого квартала 2018 года оперирует 593 тысячами квадратных метров складских площадей (данные исследования Knight Frank). На втором месте с более чем пятикратным отставанием находится логистический оператор RosLogistics, в распоряжении которого 113 тыс. кв. м складских площадей. На рынке московского региона лидирует компания FM Logistic, оперирующая 700 тыс кв. м складских площадей. На втором месте расположилась компания Itella с более чем двукратным отставанием (330 тысяч "квадратов"), на третьем – ГК "Деловые Линии" со 125 тысячами.

Отметим, что темпы роста складских площадей у "Деловых Линий" значительно выше среднерыночных: так, с начала года оператор увеличил на 30% свои складские площади (совокупно в Москве и регионах около 700 тысяч квадратных метров введено либо строится), в то время как рынок качественных складских площадей за 6 месяцев 2018 года вырос только на 9%. Генеральный директор ГК "Деловые линии" Фарид Мадани отметил: "Рост числа складских помещений связан с реализацией стратегии компании, направленной на укрепление лидирующих позиций на российском рынке, развитием комплексных транспортно-логистических услуг, включая услуги 3PL". Кроме непосредственно изменения объемов складов, Фарид Мадани отметил тренд на оптимизацию складской логистики: "Речь как о технологических платформах – так, наша система управления складом позволила увеличить пропускную способность складов на 25% и снизить на 35% время обработки грузов, – так и о внедрении например дронов, и об удобстве для клиентов – например, заказчики могут отслеживать движение товаров и получать оперативную отчетность об остатках".  

Десятка крупнейших логистических операторов по объему занимаемых складских площадей в регионах России в I квартале 2018 г.

Место

Название

Площадь, тыс. кв. м

1

"Деловые линии"

593

2

RosLogistics

113

3

Kuehne+Nagel

102

4

Alidi

74

5

FM Logistic

64

6

Itella

63,5

7

Admiral

61

8

Major

46

9

STA Cargo

45,5

10

Schenker

8

Источник: Knight Frank Research, 2018

Десятка крупнейших логистических операторов по объему занимаемых складских площадей в Московском регионе в I квартале 2018 г.

Место

Название

Площадь, тыс. кв. м

1

FM Logistic

700

2

Itella

330

3

"Деловые линии"

125

4

ID Logistic

110

5

Kuehne+Nagel

110

6

Major

85

7

Alidi

80

8

DHL

70

9

Schenker

60

10

Admiral

57

Источник: Knight Frank Research, 2018

30 июня 2018, 11:11

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