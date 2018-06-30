"Деловые Линии" уходят в отрыв

Один из трендов последнего времени – рост востребованности качественных складов на региональном рынке. Это следует из отчета Colliers International: с 2013 по 2017 годы объем рынка качественных складских площадей в России вырос на 35% – с 17 до 23 миллионов квадратных метров, а Московский регион достиг объема 13 миллионов "квадратов". При этом региональный рынок до сих пор имеет избыток пустующих складов, построенных еще в советское время или на заре 2000-х – сегодня эти склады по своим характеристикам не отвечают запросам компаний. Таким образом, в регионах имеется избыток невостребованного класса С при дефиците площадей классов А и В. Между тем класс склада напрямую зависит от его оператора – так, сегодня крупнейшие логистические операторы обладают высококачественными площадями, поскольку складская логистика является одним из фокусов их деятельности.



прочитано 149 раз