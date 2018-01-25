Столичный банк лишился лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации "Стар Альянс". Соответствующее сообщение появилось на сайте регулятора, передает Russia Today.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 25 января 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Стар Альянс", – отметили в пресс-службе регулятора. По данным ЦБ, организация неоднократно нарушала законодательство.

Банк занимал 533 место в России по активам. "Стар Альянс" не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.