Россия простила Киргизии долг в $240 миллионов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Россия прощает Киргизии долг в размере 240 миллионов долларов. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации. Списание произошло в рамках оказания помощи Бишкеку, передают "Аргументы и факты".
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