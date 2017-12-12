Госдума проведет парламентские слушания по цифровой экономике

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава Сбербанка Герман Греф обсудили вопросы кибербезопасности. Помимо этого, в ходе разговора затрагивались темы разработки интеллектуальных систем управления, электронного документооборота, внедрения передовых Agile бизнес-моделей.



В ходе встречи с Германом Грефом Вячеслав Володин предложил расширить формат обсуждения вопросов развития цифровой экономики. По словам спикера Госдумы, нижняя палата могла бы стать площадкой для широкой дискуссии по этой и смежным темам.



Он пригласил все заинтересованные стороны к участию во встрече с законодателями, которая, как считает Володин, может состояться в ближайшее время. "Было бы правильным провести в следующем году, в январе-феврале, парламентские слушания с участием представителей банковской отрасли, бизнеса, экспертного сообщества", – сказал спикер Госдумы.

Вячеслав Володин напомнил, что вопросы развития цифровой экономки находится в центре внимания профильного Совета, созданного в нижней палате. Он уверен, что законодательство должно соответствовать современному уровню развития новых секторов.

Председатель нижней палаты отметил, что Сбербанк является основным драйвером в сфере цифровой экономики и одним из главных потребителей этих продуктов. "От нашего взаимодействия, совместной работы депутатов и экспертов, зависит, чтобы качество законодательства в этой отрасли соответствовало современным требованиям", – подчеркнул Володин.

"Нельзя допустить, чтобы идеи и инициативы пылились на полках: это ведет к угасанию прогресса и снижению производительности труда".

Во встрече, помимо Вячеслава Володина, также приняли участие главы ряда думских комитетов, в том числе, Анатолий Аксаков, Сергей Жигарев, Леонид Левин, Андрей Макаров, Дмитрий Морозов и Ольга Савастьянова. Банковское сообщество вместе с Германом Грефом представляли топ-менеджеры "Сбербанка".

Напомним, в сентябре этого года законодатели и эксперты собрались в подмосковном Аносино, на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы. Тогда спикер нижней палаты Вячеслав Володин заверил собравшихся, что парламент готов работать на обеспечение беспрепятственного развития этой важной отрасли.





Спикер нижней палаты подчеркнул, что принимаемые парламентом законодательные нормы ни в коем случае не должны создавать бюрократических преград на пути развития "цифры". Излишнее регулирование в этой сфере остановит всякий прогресс, уверен он.